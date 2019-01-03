Старі й рвані купюри з сьогоднішнього дня приймають у трьох банках

Набула чинності постанова Національного банку o Правила визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних і обігових монет національної валюти України.

Co середи, 2 січня, набула чинності постанова Національного банку o Правила визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних і обігових монет національної валюти України.

Згідно з постановою, українці зможуть здавати значно пошкоджені банкноти гривні уповноважені банки. Мова йде o значно пошкоджених банкнот, які втратили платіжні ознаки в результаті пожеж, повеней, забруднення хімікатами тощо.

Уповноважені банки не будуть обстежувати такі банкноти. Вони будуть пакувати c максимальним збереженням цілісності і передавати в НБУ як сумнівні для проведення досліджень разом з заявою та відповідною довідкою про вилучення/прийняття банкнот для дослідження, зазначили в НБУ.

Статус уповноваженого банку, який може залучатися до зберігання запасів готівки НБУ, мають три банки – Ощадбанк, ПриватБанк та Райффайзен Банк Аваль.

Нагадаємо, що раніше значно зношені банкноти для проведення досліджень брали безпосередньо регіональні підрозділи НБУ. На сьогодні підрозділи НБУ збереглися в таких регіонах – Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Харківській, Хмельницькій, Львівській областях і р. Києві.

Також в постанові № 134 уточнено окремі ознаки зношення та пошкодження банкнот і монет.