У Росії визнали неможливість знайти залишилися під завалами людей

Встановити місцезнаходження людей, що залишилися під завалами в результаті вибуху в житловому будинку в Магнітогорську, неможливо.

Представник МНС зазначив, що існує загроза обвалення верхніх поверхів, тому роботи ведуться в лівій частині завалів.

В рятувальному відомстві також повідомили, що на даний момент з-під завалів витягли тіла 22 загиблих. При цьому 19 жертв вже упізнані. В даний час залишається невідомою доля ще 19 осіб.

Обвалення під’їзду житлового будинку на вулиці Карла Маркса в Магнітогорську сталося вранці 31 грудня. За основною версією, причиною став вибух побутового газу. У той же день Магнітогорськ відвідав президент Росії Путін. Середа, 2 січня, в Челябінській області оголошено днем жалоби.