«Хотілося бігти, чуйка спрацювала»: мешканець обрушився під’їзду в Магнітогорську за 15 хвилин до вибуху вийшов з дому

Один з мешканців будинку в Магнітогорську Євген Юрченко покинув під’їзд за 15 хвилин до вибуху газу і обвалення під’їзду. Причиною цього, за його словами, стало неприємне передчуття. Саме воно змусило його покинути квартиру рано вранці.

«Я просто собі місця не знаходив. Я хотів просто бігти. Якась чуйка спрацювала у мене. В шість годин ранку відкривають гаражі. І я вийшов з дому без п’ятнадцяти шість. Думаю, поки дійду – відкриють, я почищу сніг, візьму машину», – згадує Юрченко.

За словами чоловіка, коли він знаходився в гаражі, то почув вибух. При цьому, за словами чоловіка, запаху газу в під’їзді він не відчув.

«Я дивлюся туди, де моя квартира була – на десятому поверсі. А її немає. Мене істерика страшна пробиває. Я відразу зателефонував батькам. Потім поїхав у храм», – розповів Євген.

Оскільки Юрченко покинув квартиру за лічені хвилини до НП, його в першу чергу опитали слідчі і поліцейські.