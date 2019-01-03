Порошенко заявив про зростання обсягу торгівлі з ЄС на 40%

Обсяг торгівлі України з Європейським союзом виріс на 40% за останні три роки. Про це повідомив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook.

Глава держави зазначає, що за час дії зони вільної торгівлі Україна-ЄС, обсяг торгівлі з Євросоюзом виріс на 40%, а частка ЄС в експорті української продукції досягла рекорду у 42,5%.

“Вільна торгівля з Євросоюзом стала поштовхом до проведення і завершення переговорів про ЗВТ з іншими великими торговельними державами світу, таких як Канада, Ізраїль, Туреччина”, – додав президент.

Крім того, за словами Порошенка, наступними пріоритетами у розвитку торгівлі з Євросоюзом стали посилене митне співробітництво, укладання Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції, адаптація законодавства у сфері санітарних та фітосанітарних заходів.