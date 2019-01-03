Позицію Володимира Зеленського оцінюю так: не виграю, так зігріюся – Валетів

Який розкішний хайп! Який розкішний! Ви знаєте, професіоналізм шоу-мена проявляється у всьому!

Спостерігаючи, як всіх почало нищити, я розумію, що політтехнологи ПАП і політтехнологи ЮВТ, сприймають Зеленського цілком серйозно.

А позицію Володимира я оцінюю так: не виграю, так зігріюся.

Але наскільки ефективний тролінг продемонстрував Зеленський! Якщо ще й Вакарчук виступить в ансамблі, то можу уявити, скільки голосів буде втрачено усіма кандидатами!

Я оцінюю аудиторію Зеленський-Вакарчук приблизно в 25-30% від загальної кількості виборців.

Так що не толькой хайп буде розкішний, баттл теж буде нічого такий…

Тут мене звинувачують в тому, що мені все одно, що тут буде. Ні, мені не все одно. Я люблю цю країну, і не раз доводив це справою. Просто я намагаюся представляти картину зверху, панораму з дрона, а не крупний план з окопу. А панорама виглядає дещо інакше, ніж фанатична відданість одному кандидату, супроводжувана повизгиваниями.

Я переконаний, що це нормальний демократичної процес. Саме так і повинні виглядати вибори.

Нові особи. Нові варіанти.

Страшно? Ну, звичайно ж, страшно…

Щось я не пам’ятаю паніки при появі Дарта Вейдера. Не вражав?

І ще, з приводу Коломойського і керованості.

Янукович не був маріонеткою ні Ахметова, ні маріонеткою Путіна. Путіна дітки шантажував Федоровича в 13-м, маріонеток не шантажують.

При певному рівні фінансової незалежності, управляти людиною складно. Неможливо, я б сказав. Багато з тих, кого замислювалися, як ляльок, потім грали власні партії…

Порошенко все ще нічий. Кучма був нічий. Ющенко був просто слабким, але не грав і не танцював під чиюсь дудку.

Сумнівно мені, щоб Вакарчук став маріонеткою Пінчука або кого-небудь ще.

Не буде Зеленський маріонеткою Коломойського. Володя – амбітний і багатий чоловік, медіа-менеджер високого рівня. Йому повзати не треба.

І Коломойський – для мене, наприклад, як для жителя Дніпра – в цілому позитивний персонаж. Тому, не треба мене лякати. Я пуганый. Я знаю, що було б з Південно-Сходом, якби не Ігор. І те, що зробили з “Приватом” викликало у мене купу запитань, відповіді на які я не отримав.

Загалом, рік обіцяє бути веселим! Причому, почався з високої ноти.