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Вимога ЄС: В Україні вибирають нову назву популярного напою

03.01.2019

Вимога ЄС: В Україні вибирають нову назву популярному напою

В Україні стартувало громадське обговорення нової назви, яка прийде на заміну “коньяку України”.

Відповідне голосування розміщене на Facebook-сторінці проекту “Географічні зазначення в Україні”, що фінансується Європейськім Союзом.

Нагадаємо,відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, Україна зобов’язаннями язалася з 2026 року відмовитися від використання захищеного географічного зазначення “коньяк” для продукту вітчизняного виробництва.

Замість терміну “коньяк України” має вживатися або термін “бренді”, або нова назва, яка буде поширюватися лише на українську продукцію.

На голосування винесено біля трьох десятків потенційних назв. Деякі із них максимально подібні до слова “коньяк”, наприклад укрньяк, к’янок чи каннук. Одночасно пропонуються й оригінальні назви: сонцет, сонцедар, бурштин, пломінь, дубовик, грогон, віналь тощо.

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