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На рахунку Держказначейства на початок року залишилося менше 10 мільярдів гривень

03.01.2019

На счете Госказначейства на начало года осталось менее 10 миллиардов гривен

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 2 січня 2019 року склав 9,9 млрд грн, а на валютних рахунках Національного банку та в установах держбанків – понад 47,7 млрд грн.

«При цьому перші виплати боргу починаються відразу з першого банківського робочого дня нового року, і Міністерство фінансів готове їх профінансувати», – наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, у 2018 році запозичення склали 277 млрд грн, з яких зовнішні запозичення склали 103 млрд грн, внутрішні – 174 млрд грн.

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