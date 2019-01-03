На рахунку Держказначейства на початок року залишилося менше 10 мільярдів гривень

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 2 січня 2019 року склав 9,9 млрд грн, а на валютних рахунках Національного банку та в установах держбанків – понад 47,7 млрд грн.

«При цьому перші виплати боргу починаються відразу з першого банківського робочого дня нового року, і Міністерство фінансів готове їх профінансувати», – наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, у 2018 році запозичення склали 277 млрд грн, з яких зовнішні запозичення склали 103 млрд грн, внутрішні – 174 млрд грн.