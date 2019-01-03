Помер знаменитий радянський співак і композитор

Відомий співак і композитор Кріс Кельмі помер на 64-му році життя у своєму будинку, розташованому в Підмосков’ї.

За інформацією російських видань автор популярного хіта “Нічне рандеву” багато років мав проблеми з алкоголем та не так давно у нього була діагностована також епілепсія.

Тіло співака і композитора знайшли 2 січня, але смерть настала швидше за все, напередодні, тобто вранці або вдень 1 січня. Тіло Кріса Кельмі доставили в Наро-Фомінський морг.

В кінці листопада в ефірі телепрограми “Андрій Малахов. Прямий ефір” телеведуча Дана Борисова припустила, хто з відомих артистів може стати наступною після Євгенія Осина жертвою алкоголю.

“Наступний Кріс Кельмі. Я його давно не бачила, де він? Напевно, ще більш жалюгідному стані”, – сказала в ефірі Борисова, яка проходила разом з Крісом реабілітацію в Таїланді.

Ніхто з гостей студії також не зміг відповісти на питання, де зараз знаходиться Кельмі.

Кріс Кельмі (справжнє ім’я Анатолій Арьєвич Кельмі) народився 21 квітня 1955, Москва) – радянський і російський співак, композитор і клавішник. Творець груп “Високосное літо” і “Рок-Ательє”, учасник групи “Автограф”. Найбільш відомі пісні: “Замикаючи коло”, “Втомлене таксі”, “Нічне рандеву” та інші. Написав музику до мультфільму “Пес у чоботях”.

“Нічне рандеву” – найвідоміший хіт Кріса Кельмі. Відео 1988 року.