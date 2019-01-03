У Польщі сталося масштабне ДТП, 13 постраждали

В результаті зіткнення двох трамваїв на одній з вулиць Варшави, постраждало більше десятка осіб.

Були серед постраждалих українці, поки інформації не надходило, повідомляє replyua.net з посиланням на TVN24. Як уточнили у виданні, аварія сталася в районі кільцевої розв’язки Карцелього.

За інформацією видання, ДТП сталося на перехресті зіткнулися трамваї, які слідували маршрутами №10 та№20. Зіткнення сталося під час невдалого повороту одного з трамваїв, здійснюючи маневр транспортний засіб зійшло з рейок. В результаті зіткнення двох трамваїв вилетіли шибки.

На місце аварії одразу ж прибули кілька машин невідкладної допомоги. Як було встановлено, постраждало більше 10 осіб. Під час зіткнення транспортних засобів, пасажири не втрималися в салонах і падали, в результаті чого отримали травми різного ступеня тяжкості. Всього 13 чоловік потрапили до лікарні. За попередніми даними їх життю загрози немає. Як повідомили в дорожній службі Варшави, ДТП сталося на ділянці трамвайних колій, де розташовані перемикачі руху, крім того, транспортні засоби рухалися з низькою швидкістю і могли випадково зачепити один з них.