Відомого телеведучого госпіталізували з переломами ребер у Москві

Телеведучого Миколи Дроздова госпіталізували з травмами у Москві.

За даними телеканалу, він потрапив у лікарню у ніч на 2 січня з переломами ребер. Як зазначається, він отримав травми, перебуваючи в Московській області.

Микола Дроздов – один з найбільш популярних і улюблених телеведучих радянських часів, чия передача “У світі тварин” збирала біля екранів мільйони глядачів. Голос і манера ведення телепередачі Миколи Дроздова настільки популярні і запам’ятовуються, що стали об’єктом пародій і виступили як відсилання в ряді дубльованих перекладів мультфільмів з тваринами у головних ролях, а також в комедійних фільмах і гумористичних виступах.