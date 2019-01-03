Будемо катувати і вибивати правду: У Києві за участю патрульних побили 81-річного творця літака “Мрія”

У Києві був побитий невідомими авіаконструктор заводу “Антонова” 81-річний Віктор Ковальський. Нападників було п’ятеро, в тому числі поліцейські. Чоловіка запідозрили в тому, що він валютний шахрай, який обдурив одного з них.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

47 років Ковальський працює авіаконструктором, будучи співавтором Ан-74 і “Мрії”. Повертаючись з роботи ввечері, він виходив з метро на станції «Шулявська». При ньому був портфель з кресленнями. Підбіг чоловік схопив за руку зі словом «Прикурити». Учений відповів, що не курить, запальнички немає.

“Тут же, як я сказав відпусти, хотів вирватись, на мене посипалися удари ззаду і по голові”, – розповів постраждалий.

Спершу його били троє, але потім до них приєдналися співробітники поліції. Останні були на машині з номером 4435. Туди побитого авіаконструктора й потягли, попередньо надівши наручники. На потерпілого надягли наручники й потягли в поліцейське авто. Порвавши портфель і дізнавшись про його вміст, зрозуміли, що агресію направили не на того чоловіка.

Очевидці події стверджують, що на літнього чоловіка показав невідомий в червоній куртці. Він і привів приятелів і поліцію.

“Цей в червоній куртці нібито десь міняв якісь долари. Нібито його кинули на 10 тисяч доларів. Показали на мене. Але це вже потім з’ясувалося. Я про це не знав”, – розповів Ковальський.

В результаті у авіаконструктора струс мозку, пошкодження зуба і спини. Патрульні травми ігнорували. «Швидка допомога» приїхала за викликом перехожих. Були на місці події слідчі Солом’янського РВВС, але вони наполегливо повторювали версію про валютчике.

“Коли батько сидів у поліцейській машині, він говорить, що робити: зараз відвеземо його в слідчий ізолятор і будемо його катувати, вибивати з нього правду”, – розповіла донька потерпілого Вікторія.

Журналісти намагалися отримати коментарі від чоловіка в червоній куртці і патрульної поліції. Безуспішно. У Солом’янському райуправлінні послалися на те, що інцидент стався без їх присутності, а у патрульних – інше начальство.

Постраждалий написав заяву в правоохоронні органи. За фактом події відкрито кримінальне провадження.