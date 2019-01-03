Кнопки «Стоп». Чому Порошенко і його фракція тягнуть зі скасуванням депутатської недоторканності

Законопроект про скасування депутатської недоторканності з 2020 року авторства Адміністрації президента, внесений до Верховної Ради як невідкладний, загубився в парламентських кабінетах.

Ще 20 вересня минулого року депутати, навіть не спробувавши проголосувати за документ у першому читанні, повернули його на доопрацювання в комітет з питань правової політики та правосуддя Ради. Що змінилося в законопроекті з того моменту і коли його знову внесуть в сесійний зал, незрозуміло.

Ігнорує тему і президент Петро Порошенко, хоча ще влітку 2018-го він вимагав від парламентаріїв результативного голосування у триста голосів (тобто прийняття в цілому) до кінця року.

Експерти «Країни» вважають, що законопроект відставили вбік не дарма: голосів за нього немає навіть в БПП, де багато не налаштовані знімати з себе недоторканність напередодні можливої зміни влади після майбутніх виборів президента України.

Парламентські фінти

Необхідну за законом оцінку Конституційного суду (КС) для ініціативи президента Рада отримала ще в липні 2018 року.

А напередодні президент Порошенко закликав депутатів якомога швидше закрити питання з їх недоторканністю.

«Не бачу причин зволікати зі скасуванням депутатської недоторканності. Настав час, щоб остаточно ліквідувати депутатську недоторканність», — написав Порошенко на своїй сторінці в Твіттері.

Але що показово — у порядку денному дня роботи Ради документ для голосування у першому читанні так і не з’явився. Замість цього, глава «правового» комітету Руслан Князевич (БПП), близький до президента, вніс проект постанови про передачу законопроекту назад у головний комітет на доопрацювання.

Виступаючи перед сесією 20 вересня, він мотивував повернення тим, що інститут імунітету нібито не належить до «привілеям та особистого права депутата», а «елемент захисту прав виборців». І якщо народні обранці не хочуть користуватися недоторканністю, то вони повинні передати її іншому державному інституту, що, за словами Князевича, радить зробити і Європейська комісія «За демократію через право» (Венеціанська комісія), яка запропонувала Конституційний суд. Однак це ще потрібно прописати в проекті закону.

У підсумку сесія 274 голосами повернула президентський документ в комітет і не зробила того ж з альтернативним законопроектом авторства депутатів, взагалі вивівши його з роботи.

Інтерес президента

Перед голосуванням Князевич підкреслив, що у парламентаріїв буде місяць на внесення пропозицій плюс два тижні на те, щоб профільні комітети Ради їх вивчили і ще два тижні на те, щоб головний щодо цього законопроекту комітет виніс вирок. Але до новорічних канікул документ так і не повернувся до сесійної зали.

При цьому член комітету Наталія Новак (БПП), яка знаходиться в опозиції до керівництва своєї фракції, вважає, що документ можна було прийняти за основу ще в вересні (а голосування в цілому за законом тоді могло б відбутися на наступній сесії, яка почнеться у лютому). Але під проект не було і немає голосів, причому незгодні з ідеєю зняття імунітету, за словами Новак, присутні навіть у пропрезидентській фракції БПП.

«Якщо б його поставили на голосування, законопроект був би провалений, і президент би відповідав за свою фракцію і взагалі за долю законодавчої ініціативи… Тому вони (БПП — Прим. ред.) красиво відправили його на доопрацювання, хоча там нічого допрацьовувати», — сказала Новак «Країні».

Вона вважає, що рішення КС цілком дозволяє приймати проект мінімум у першому читанні.

«Але цього не буде до президентських виборів… Направивши в комітет, вони (БПП — Прим. ред.) його там «поховали», — наполягає депутат.

Поспішай повільно

На думку політолога Руслана Бортника, небажання фракції влади запускати процедуру зняття імунітету пояснюється непередбачуваністю майбутніх президентських виборів. Недоторканністю вони хочуть прикритися у разі програшу Порошенко.

«Сьогодні ти влада, а завтра — опозиція і без депутатської недоторканності можеш стати легкою здобиччю для нового президента і його силовиків. Імунітет дає хоч якийсь захист», — вважає Бортник в бесіді з «Країною».

Тут треба згадати, що ряд близьких до Порошенко депутатів, не чекаючи результату президентських виборів, вибрали собі для переобрання мажоритарні округи, хоча в парламент цього скликання вони зайшли за виборчим списком БПП.

Так, перший заступник голови фракції БПП Ігор Кононенко вже веде активну агітацію в окрузі в Київській області, а його колега по фракції Олександр Грановський, якого називають одним з кураторів судів та силових структур по лінії Банкової, «обробляє» округ в Харкові.