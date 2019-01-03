НАБУ дозволили не відкривати справу проти Порошенка

Солом’янський районний суд Києва відхилив скаргу на Національне антикорупційне бюро і відмовився зобов’язати відомство відкрити справу за фактом зловживань президента України Петра Порошенка. Про це повідомляє агентство «Українські новини» з посиланням на судові матеріали.

У матеріалах суду зазначається, що заявник подав до суду скаргу про те, що НАБУ відмовилося задовольнити його заяву про скоєння кримінального злочину Порошенко, яку він подав у бюро 7 грудня 2018 року.

Прізвище заявника в матеріалах не вказується.

«Відмовити в задоволенні скарги в частині зобов’язання посадової особи Національного антикорупційного бюро України … внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення відносно президента України за ст. 364 КК України», — сказано в рішенні суду.

Однак цим же рішенням суд зобов’язав НАБУ розпочати розслідування щодо генпрокурора Юрія Луценка за статтею 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).

Раніше SKELET-info повідомляв, що Порошенко задекларував 10 млн грн дивідендів від публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал», отримані протягом останніх 10 днів.

Також глава держави задекларував 60 мільйонів гривень дивідендів від ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал».

Також стало відомо, що з січня Порошенко зафіксував дохід в 11 мільйонів гривень відсотків від вкладу в «Міжнародному інвестиційному банку».