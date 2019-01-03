iPhone XS Max загорівся в кишені у американця

За словами Хилларда, крім зламаного iPhone XS Max, у нього залишилися залиті вогнегасником черевики і штани з діркою на місці кишені.

Житель міста Колумбус у штаті Огайо поскаржився на те, що його смартфон iPhone Xs Max загорівся у нього в задній кишені штанів.

Чоловік, Джош Хіллард, каже, що спочатку відчув дивний запах, а тільки потім – печіння.

Потерпілий каже, що він вже зв’язувався з Apple з цього питання, проте його не влаштувала пропозиція про заміну. Зараз Хіллард вивчає юридичні можливості у справі проти компанії.

“Співробітник вийшов з вже упакованим телефоном і сказав, що збирається відправити його інженерної команді. Потім до мене підійшов менеджер і сказав, що це єдиний спосіб отримати заміну. Мені не дали іншого вибору. Сказали, що нічого не можуть зробити, якщо не залишу телефон на експертизу. Я пішов за годину до закриття магазину і залишився незадоволений обслуговуванням клієнтів, забрав пошкоджений телефон і повернувся додому”, – розповів Хіллард.

За словами Хилларда, крім зламаного iPhone XS Max, у нього залишилися залиті вогнегасником черевики і штани з діркою на місці кишені. Представники компанії відмовилися компенсувати вартість пошкодженого одягу.

Зважаючи на те, що iPhone XS Max був куплений всього три тижні тому, Джош Хіллард заперечує версію загоряння батареї із-за зносу у зв’язку з тривалим використанням смартфона в інтенсивному режимі.