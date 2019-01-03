Обвал будинку в Магнітогорську: кількість загиблих зросла до 37

Кількість загиблих в результаті вибуху в житловому будинку в Магнітогорську досягло 37. Про це йдеться в повідомленні МНС РФ.

Повідомляється, що останніми рятувальники дістали з-під завалів тіла двох дітей, жінки і чоловіки.

Також наголошується, що рятувальники продовжують розбирати завали. Роботи тривають цілодобово. Поки залишається невідомою доля чотирьох осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що основною версією події вважається вибух побутового газу, слідів вибухових речовин на місці обвалення слідчі не знайшли.