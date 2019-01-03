У Китаї стратили серійного ґвалтівника, який вбив 11 жінок

Чоловікові вдавалося переховуватися від покарання близько 30 років.

У Китаї в четвер, 3 січня, привели у виконання смертний вирок щодо серійного вбивці і ґвалтівника Дат Чэнъюна. Про це повідомляє народний суд середньої ступені міста Байинь китайської провінції Ганьсу.

“На підставі виданого головою Верховного народного суду КНР розпорядження про приведення у виконання смертного вироку, 3 січня в першій половині дня Дат Чэнъюн був страчений”, – повідомили в суді.

Суд у березні минулого року визнав обвинуваченого винним у вчиненні умисного вбивства 11 жінок, а також згвалтувань, розбійних нападів та наруги над трупами. Його засудили до вищої міри покарання.

В період з 1988 по 2002 рік в місті Байинь провінції Ганьсу сталося 10 випадків зґвалтувань з вбивствами. Наймолодшій жертві було лише 8 років. Нелюдяність і жорстокість злочинів посіяли паніку серед жителів міста. У серпні 2001 року міністерство громадської безпеки взяла справу під свій контроль, проте розслідування ніяк не просувалася.

У березні 2015 року департамент громадської безпеки провінції Ганьсу відновив розслідування справи, завдяки вивченню відбитків пальців і проведених аналізів ДНК слідчим вдалося встановити підозрюваного.

Поліція затримала Дат Чэнъюна 26 серпня 2016 року – через 28 років після скоєного ним першого злочину.