Вступили в силу нові правила обміну валют

В Україні дозволили обмін валют через банкомати і термінали

Така норма міститься в постанові Національного банку України №63, яким запроваджуються нові правила валютно-обмінних операцій, передає БизнесЦензор з посиланням на delo.ua.

З 1 січня українці зможуть продавати і купувати іноземну валюту через платіжні термінали та банкомати.

Нагадаємо, спростити проведення банками та іншими фінансовими установами операцій з обміну валют НБУ вирішив ще в червні 2018 року. Для впровадження нових вимог фінансовим установам було надано шестимісячний перехідний період. “Після доопрацювання програмного забезпечення українці зможуть не тільки продавати, але й купувати готівку іноземної валюти з використанням цих пристроїв”, — заявили в НБУ.

Згідно з новими правилами, тепер можна буде вносити в термінал готівкову гривню та отримувати валюту, яку зможе запропонувати апарат (без карткового рахунку).

При обміні до 150 тис. грн не потрібно буде вказувати особисті дані.