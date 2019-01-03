Поліцейські затримали трьох чиновників на хабарі у 285 000 гривень

На Закарпатті поліція затримала керівника виробничого управління Тячівської райради, а в Дніпропетровській області – посадову особу комунального підприємства Дніпровської міської ради та керівника відділу Нікопольської міської ради, повідомляє прес-служба Національної поліції України.

“Оперативники Управління захисту економіки в Закарпатській області та працівники прокуратури Закарпатської області викрили у корупційній діяльності керівника виробничого управління Тячівської райради”, – йдеться в повідомленні на офіційному сайті Нацполиции в середу ввечері.

За видачу дозвільних документів про право власності на майно, яке знаходиться на балансі управління, його керівник вимагав $21 000 неправомірної вигоди.

“2 січня під час отримання другої частини хабара правопорушник був затриманий. В автомобілі фігуранта правоохоронці вилучили $8000. Напередодні керівник виробничого управління отримав ще одну тисячі доларів США.

В цей день затримання проводили і в Дніпропетровській області. Викрито у хабарництві особи також вимагали хабар за видачу дозвільних документів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

“Оперативники Управління захисту економіки в Дніпропетровській області та працівники Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 задокументували факт вимагання та отримання службовою особою комунального підприємства Дніпровської міської ради неправомірної вигоди. За видачу дозвільних документів на розміщення чотирьох торгових точок чиновник вимагав $1,200” – розповіли поліцейські.

Хабар підозрюваний отримував у два етапи. Перший “транш” головний інспектор отримав в кінці грудня 2018 року, а 2 січня, в місті Дніпро, під час одержання другої частини хабара правопорушник був затриманий.

За вирішення аналогічного питання був викритий і керівник відділу Нікопольського місцевої ради. “Як встановили оперативники, слідчі Нікопольського відділу поліції та Нікопольської місцевої прокуратури, чиновник вимагав від громадянина 12 000 гривень неправомірної вигоди. Затримали керівника відділу недалеко Нікопольської міської ради. Чиновник отримав частину неправомірної вигоди в сумі 5000 гривень”, – зазначили в поліції.

“Вирішується питання про затримання правопорушників у порядку статті 208 КК України”, – підсумували в поліції.