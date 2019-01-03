CNN виправив повідомлення про «російському» Сімферополі

Помилка у підписі до фото була допущена в новорічному матеріалі на сайті телеканалу.

Американський телеканал CNN виправив у новорічному матеріалі порушує законодавство України позначення міста Сімферополь на території окупованої Росією Криму. Про це повідомляє посольство України в США на сторінці в Facebook.

“Після оперативного звернення посольства України у США та закликів від української та іноземної аудиторії американський телеканал CNN виправив некоректне позначення приналежності українського міста Сімферополь в Російській Федерації”, – повідомили в дипломатичному відомстві.

У новорічному фоторепортажі були показані кадри із зустрічі Нового року в різних куточках світу. Також була використана фотографія працівника пропагандисткого російського ресурсу ТАСС з фотобанку Getty Images, під якою було написано, що Сімферополь – “російський”.

“Ми сподіваємося, що наші друзі з CNN будуть краще перевіряти факти і вибирати контент. Сімферополь є українським містом на кримському півострові, окупованому Росією. Не слідуйте російським сценарієм”, – сказано в повідомленні посольства.

Дипломати подякували телеканал за своєчасну реакцію і виправлення помилки.