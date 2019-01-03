У Брюсселі заборонили Über

Влада Бельгії почали займатися питанням Über ще в 2015 році.

Зазначається, що тільки водії, які мають брюссельської ліцензією та світловим сигналом таксі на даху автомобіля, можуть займатися такого роду перевезеннями. Суд прийняв таке рішення ще у грудні, але воно було оприлюднено лише зараз.

Видання зазначає, що це рішення остаточне. Воно означає, що водії, які не мають дозволу від 1995 року, не мають права займатися перевезеннями, “якою б не була назва служби, пов’язаної з Uber”.

Влада Бельгії почали займатися питанням Über ще в 2015 році. Брюссель пережив з тих пір кілька акцій протесту таксистів. Також відбувалися напади на водіїв Über.

Раніше в Австрії комерційний суд Відня заблокував роботу Über в столиці країни. Суд визнав, що методи роботи Über не відповідають правилам, встановленим для віденських таксі. За будь-яке порушення судової заборони Über загрожує штраф до 100 тисяч євро.

Також повідомлялося, що Über домоглася повернення ліцензії на роботу в Лондоні – її продовжили на 15 місяців.