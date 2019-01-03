«Ощадбанк» оштрафували за сумнівні операції на 95 мільйонів гривень

Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення застосував до «Ощадбанку» штраф у розмірі 94,7 млн гривень. Як повідомили в прес-службі НБУ, заходи були прийняті в грудні минулого року.

Штраф накладено за повторне здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд грн, яка полягала, зокрема, у продовженні проведення фінансових операцій видачі з рахунків клієнтів – юридичних осіб готівкових коштів, які містять ознаки таких, які можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва, після застосування НБУ заходів впливу за подібні фінансові операції в попередні роки, а також у проведенні фінансових операцій, які полягали в розрахунках платіжними картками за кордоном у закладах, які проводять азартні ігри

Крім того, до «Ощадбанку» застосували письмове застереження за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, неналежне виявлення і вивчення публічних діячів, недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу, порушення порядку зупинення фінансових операцій, а також за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Також Національний банк у грудні застосував заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу к: АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Перший Український Міжнародний банк», ПАТ «КБ «Глобус», АТ «Банк Фамільний».

Раніше SKELET-info повідомляв, що суддя Господарського суду Києва Оксана Грєхова заявила, що отримала листи з погрозами від «Ощадбанку», який є ” дочкою «Сбербанку Росії».

Крім того повідомлялося, що білоруська «Паритетбанк» не відповідає вимогам Національного банку України як потенційний покупець української «дочки» «Ощадбанку».

А до цього стало відомо, що олігарх Валерій Хорошковський вийшов з переговорів з материнською структурою «Ощадбанку», незважаючи на те, що принципова домовленість була досягнута.