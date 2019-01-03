Будівельна імперія Войцеховського встає з колін: Кличко дав добро!?

2000-2015 роки ознаменувалися досить активним житловим будівництвом у Києві. Середньостатистичний обиватель, не отримуючи високих зарплат, але маючи доступ до хай навіть кабальним кредитами став вкладати кошти в купівлю доступного столичного житла. Але в суворих українських реаліях, в переважній більшості випадків, це житло можна розглянути лише на плакатах, рекламних щитів, фундаментах багатообіцяючих будинків і, в кращому випадку, коробках багатоповерхівок. Добудовувати будинки, розслідувати будівельну аферу і притягати до відповідальності негідників ніхто і не збирався бо це многоизвестная піраміда Анатолія Войцеховського, мала заступництво Артема Пшонки – сина-втікача генпрокурора часів Януковича — Віктора Пшонки.

Злочинна схема творців піраміди вельми зрозуміла: сотні підставних будівельних компаній-прокладок самовільно захоплюють столичні земельні ділянки, починають будівельні роботи, проводять агресивну рекламу житлових комплексів з привабливими та перспективними названими, наприклад, «Перспектива», «Мрія», «Родинний затишок», «Молодижна ініціатива» і мн. інших. Після розпродажу «віртуальної нерухомості» забудовник припиняє будівництво і з допомогою Київської влади перекладає добудову будинків на ошуканих громадян. Керівництво КМДА, подкормленное вкраденими у людей грошима, активно нав’язує громадянам створення кооперативів з функціями забудовника. Це дозволяє забудовникам-шахраям уникнути кримінальної відповідальності і легально вийти з гри. Ну а жертви злочинних схем з подивом виявляють, що дозвільна документація на будівництво або підроблена, відсутня, або взагалі будинок не може бути добудований через грубі порушення будівельних нормативів. У свою чергу забудовник отримує відмінний стимул впроваджувати злочинну схему на інших об’єктах столиці.