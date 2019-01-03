В Італії зник посол КНДР після наказу повернутися в Пхеньян

Джо Сон Гіл покинув північнокорейське посольство і ховається від режиму Кім Чен Ина.

Виконуючий обов’язки посла КНДР в Італії Джо Сон Гіл у листопаді залишив північнокорейське посольство і ховається від режиму Кім Чен Ина.

Про це заявив южнокрейский парламентарій Кім Мін Ки з посиланням на заяву розвідки Південної Кореї.

“Термін повноважень виконуючого обов’язки посла Джо Сон Гіла закінчувався в кінці листопада минулого року, і він втік з посольства на початку листопада разом зі своєю дружиною”, – сказав парламентарій.

Імовірно, дипломат є сином чи зятем одного з високопоставлених чиновників північнокорейського режиму. Розвідка не уточнила поточне місцеперебування дипломата.

Раніше ЗМІ Південної Кореї з посиланням на джерела в розвідці повідомили, що в листопаді Джо Сон Гіл разом зі своєю родиною попросив притулок в неназваною західній країні.

48-річний Джо Сон Гіл виконував обов’язки посла в Римі з жовтня 2017 року після того, як Італія вислала тодішнього посла Мун Чон Нама на знак протесту проти ядерного випробування КНДР.