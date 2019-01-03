У Фінляндії затриману росіянку залишили під вартою

Росіянку США звинувачують у тому, що з 2013 по 2016 роки вона порушила законодавство у сфері боротьби з розповсюдженням наркотиків.

Росіянку, затриману в грудні у Фінляндії за запитом США, залишили під вартою.

Таке рішення ухвалив суд у Гельсінкі.

Як повідомив адвокат затриманої, 30-річна затримана прямував з Санкт-Петербурга транзитом в Іспанію. Її ім’я – Терада Світу, до 2017 року – Оксана Вовк.

США звинувачують її в тому, що в період проживання в Америці з 2013 по 2016 рік вона порушила законодавство у сфері боротьби з розповсюдженням наркотиків і відмиванням грошей. Свою вину вона заперечує.

Рішення про екстрадицію росіянки буде приймати Міністерство юстиції Фінляндії на підставі рекомендацій Верховного суду країни. Зараз фінські власті чекають від США доказів провини росіянки. Термін передачі цих матеріалів закінчується 29 січня 2019.