У центрі Києва «собачник» вбив чоловіка

Пізно увечері 2 січня в Києві на прибудинковій території ЖК «Французький квартал» за адресою вулиця Саперне поле, 12 вбили чоловіка.

Інцидент стався близько 22:30, уточнює Інформатор. За попередньою інформацією, один чоловік гуляв з собакою, а другий чоловік під’їжджав на машині на парковці. З невідомих причин між ними стався конфлікт. Водій автомобіля вийшов на вулицю і продовжив діалог. Конфлікт продовжував розвиватися і в якийсь момент чоловік з собаками вдарив співрозмовника з кулака в голову.

Відео: YouTube/ Інформатор

Постраждалий чоловік упав на землю і йому стало погано. На місце події викликали медиків. Лікарі до останнього намагалися реанімувати потерпілого, однак він помер, не приходячи в свідомість. За попереднім висновком медиків, смерть настала від удару в голову, а не від падіння.

Після скоєного нападник зник у дворах. Правоохоронці розшукують чоловіка кавказької зовнішності з бородою. Попередньо, підозрюваний був одягнений у спортивний костюм, а також з ним були дві собаки. На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з’ясовуються.

Фото: Інформатор Київ