Українці з Чехії через рік перевели 600 мільйонів євро

Українці, які працюють на території Чехії, перевели на Батьківщину більше грошей порівняно з іншими іноземцями, які працюють у цій країні. Про це свідчать дані Чеського статистичного управління, передає «Радіо Прага».

Так, за минулий рік іноземні робітники перерахували Чеської Республіки в цілому 47,6 мільярда крон (1,8 мільярда євро) в свої країни. Це приблизно на 17% більше, ніж у 2017 році. Одна третина від загального обсягу пішла в Україну, близько 22,5% – в Словаччину і 2,3% – до Німеччини.

«Тобто українці переказали на Батьківщину близько 15 мільярдів крон або 600 мільйонів євро», – йдеться в повідомленні.

Крім того, збільшилася і кількість грошей, які чеські працівники перевели з-за кордону на свою батьківщину. Ця сума досягла 83,8 мільярда крон (3,2 мільярда євро), що приблизно на 9% більше, ніж у попередній рік.

Зокрема, найбільше чехи заробили в Німеччині – 38,7 мільярда крон або 1,49 мільярда євро. На другому місці – Австрія, звідки вони перевели 14 мільярдів крон або 540 мільйонів євро.

Раніше повідомляв, що Національний банк удосконалив методику підрахунку обсягу приватних грошових переказів в Україну і ретроспективно перерахував квартальні та річні обсяги приватних переказів за 2015-2017 роки.