Суд заарештував майно екс-глави ГФС Продана

Солом’янський районний суд Києва заарештував частину майна колишнього в. о. голови Державної фіскальної служби України Мирослава Продана. Про це повідомляє агентство Українські новини з посиланням на прес-секретаря суду Яну Квітченко.

Клопотання прокуратури було розглянуто ще 10 грудня 2018 року. Суд частково задовольнив його і заарештував нерухоме майно Продана, підозрюваного в незаконному збагаченні.

За законом дане рішення суду не може бути оприлюднено, зазначає агентство.

Спеціалізованої антикорупційної прокуратурі сказали, що поки не отримали ухвалу суду про арешт майна екс-глави ГФС.

Як повідомляв SKELET-info, Проданий підозрюється в незаконному збагаченні на суму 86 мільйонів гривень. За даними слідства, саме на ці гроші Продан придбав для особистого користування об’єкти нерухомого майна за кордоном, автомобілі та власне бізнес. Сам чиновник спростував інформацію про придбання ним в Туреччині курортного комплексу, а 5 вересня він подав у відставку за власним бажанням.