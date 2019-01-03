Блогер: Зеленський – поганий актор, під час інтерв’ю у Гордона у нього так і не вийшло зіграти «одного з нас»

Коли комік Володимир Зеленський міркував у Гордона «за політику», це був рівень міркувань типового обивателя, рядового глядача «95 Кварталу», який після роботи, сидячи за чаркою з друзями, починає міркувати що він ось був у Швейцарії, так там референдуми і в нас таке запровадити.

А ще був в Ізраїлі, так там потужна система безпеки. Чому у нас таке запровадити не можуть? Набридла ця війна, скільки можна, чому політики не можуть сісти з Путіним за стіл і домовитися? Ну не хочуть нас в НАТО, так і що набиватися, ми можемо просто укласти союз, ось, приміром, з Канадою. Як передає replyua.net про це у своєму блозі пише російський опозиційний блогер Павло Шехтман.

Він уточнює, що це міркування виборця, а не політика. Виборець – замовник, який часом має вкрай нечітке уявлення про те, чого він хоче, а політик в ідеї – фахівець з найму, який точно знає, як зробити, щоб виборець був задоволений.

За словами блогера, загальний підсумок – Зеленський вперто робив перед своїм глядачем-виборцем вигляд: «я такий же як ви, я один із вас, простий чесний чоловік, який хоче, щоб було добре, хоча може бути не дуже знає як це зробити». Але насправді Зеленський – не «один з вас». Він «один з них». Він постійно тусується на елітних фуршетах і знає, які на них подають бутерброди і з якого боку у цих бутербродів масло.