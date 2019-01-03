ЦВК хоче замовити друку на вибори за сім мільйонів

Центральна виборча комісія оголосила тендер на виготовлення печаток для окружних і дільничних виборчих комісій з виборів президента України. Як повідомляє «Главком», попередня вартість таких печаток становить близько 7 мільйонів гривень, тендер запланований на 5 березня.

Всього ЦВК планує замовити 30 162 друку. Так, для повноцінної роботи окружних виборчих комісій необхідно наявність 201 друку. Представники дільничних виборчих комісій закордонного виборчого округу повинні мати у своєму розпорядженні 104 друку. Також 29 857 печаток будуть надіслані представникам дільничних виборчих комісій.

Визначено і критерії, згідно з якими буде оцінено якість печаток:

— вони повинні бути виготовлені методом лазерного гравіювання;

— матеріалом для виготовлення печаток послужить гума;

— продукт має бути адаптований до великих навантажень і впливу активного середовища.

Крім того, друку зобов’язані містити графічні елементи захисту, які попередньо затверджуються безпосередньо Центральною виборчою комісією.

Раніше SKELET-info повідомляв, що на проведення президентських виборів і виборів до Верховної Ради витратять понад 4 мільярдів гривень з держбюджету. Також в бюджет-2019 заклали виділення одного мільярда гривень на президентський фонд Петра Порошенка.