Саудівська генпрокуратура зажадала смертної кари для вбивць Хашукджи

Допити деяких підозрюваних все ще тривають.

У четвер, 3 січня, в Саудівській Аравії пройшло перше судове засідання у справі про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашукджи.

Для п’ятьох підсудних, державний обвинувач попросив смертну кару.

Як зазначається, державні ЗМІ надали мало інформації про слухання і не назвали підозрюваних.

У заяві прокуратури йдеться, що прокурори направили до Туреччини запит про докази, які Анкара зібрала під час розслідування вбивства Хашукджи в будівлі консульства Саудівської Аравії в Стамбулі.

“Відповіді досі не отримано, і прокуратура все ще чекає відповіді”, – йдеться в заяві.

Допити деяких підозрюваних все ще тривають.

Опозиційний до влади Саудівської Аравії журналіст Джамаль Хашукджи зник 2 жовтня 2018 року після візиту в консульство Саудівської Аравії в Стамбулі. Спочатку Ер-Ріяд заперечував, що диппредставництво має до цього відношення, однак через 18 днів визнав, що журналіст був убитий під час бійки”. Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр назвав вбивство “величезною прикрою помилкою”.

У Саудівській Аравії заявили, що влада хотіли переконати Хашукджи повернутися в країну і відправили для цього 15 агентів з широкими повноваженнями, які вдалися до насильства і пригрозили йому, що “накачає” ліками. Коли журналіст почав кричати, що його взяли в задушливий захоплення, в результаті чого він помер.

У рамках розслідування справи про вбивство у Саудівській Аравії затримали 18 підозрюваних і звільнили п’ятьох посадових осіб, зокрема радника наслідного принца Саудівської Аравії Сауд аль-Кахтані і заступника глави розвідки генерала Ахмеда Асир.