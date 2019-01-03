Нідерланди оплатять основні витрати по справі MH17

Основні судові витрати у розслідуванні аварії Boeing 777 над Донбасом будуть нести Нідерланди.

Дипломат нагадав, що в липні 2017 року було узгоджено рішення держав-учасників розслідування (Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України) про здійснення кримінального провадження у справі про збиванні літака рейсу МН17 в рамках правової системи Нідерландів.

“Відповідно, основну організаційну та фінансову навантаження будуть нести Нідерланди. У той же час в ході судового розгляду, очевидно, буде виникати необхідність покриття додаткових витрат, пов’язаних зі специфікою справи і їх міжнародним характером. Це стосується і захисту свідків, і участі в процесі членів сімей загиблих, та здійснення переказів, додаткових експертиз і т. д.”, – розповів Він.

За його словами, незважаючи на те, що кримінальні провадження Україна буде передавати в Нідерланди згідно з двосторонньою угодою від 7 липня 2017 року, тим не менш, під час судових слухань у Нідерландах триватиме інтенсивне співробітництво між правоохоронними та судовими органами двох країн, що також вимагає додаткової логістичної та фінансової підтримки.

“Підписання фінансової меморандуму стане завершальним кроком у процесі розвитку механізму притягнення до кримінальної відповідальності винних у збиванні літака”, – зазначив Ченцов, який уповноважений підписати меморандум з української сторони.

Документ планується підписати в Гаазі в кінці січня цього року від імені п’яти країн, правоохоронні органи яких беруть участь у роботі Спільної групи з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 17 липня 2014 року (JIT), а саме: Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України.

Меморандум закріплює досягнуті домовленості про спільне фінансування розслідувань з метою притягти до відповідальності винних у катастрофі малайзійського лайнера.

Цей документ підготовлений у розвиток міжурядового Меморандуму про взаєморозуміння щодо політичної підтримки кримінального переслідування осіб, винних у збиванні МН17, підписаного міністрами закордонних справ п’яти країн на полях 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН 20 вересня 2017 року.