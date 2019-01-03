«Клоун і кандидат в президенти: звернення Зеленського – суцільне приниження і образа українців», – Горчинська

Напередодні Нового року два кандидати оголосили світові, що йдуть у президенти. Комік Володимир Зеленський був одним з них. Через океан про свої амбіції заявила американський сенатор Елізабет Уоррен.

Обидва вибрали схоже за формою заяву – відеозвернення, але ці звернення різні, як день і ніч. У першу чергу тим, як кандидати говорять про свою націю і відносяться до своїх співгромадян, яким пропонують служити.

Звернення Зеленського – суцільне приниження. Він каже, що в українців є кілька шляхів. “Жити, як живеш, плисти за течією – і це нормально, це вибір кожного, – говорить він. – Другий шлях – зібрати свої речі і поїхати в іншу країну”.

Ну і третій шлях – це участь. Його вибирає, звичайно ж, герой дня, сам кандидат.

У країні, де було дві революції за одне десятиліття на захист базових конституційних прав, де люди накраудфандили армію з нуля в момент небезпеки і де є дивовижне за своїм обсягом, впливу та авторитету залучення громадського сектору держуправління, такі тези лунають, як зарозумілість і образу.

Зовсім інше враження справляє відео Уоррен: “В нашій країні, якщо ви працюєте старанно і граєте за правилами, ви повинні бути в змозі подбати про себе та людей, яких любите. Це фундаментальне обіцянку Америки. Обіцянка, яке повинно виконуватися для всіх”.

Уоррен розповідає, що в дитинстві це обіцянка для неї було виконано, навіть коли серйозно захворів батько, і мати була змушена йти працювати за мінімальну зарплату. Цих грошей вистачило, щоб забезпечити гідне життя, виростити дочку, дати їй чудову освіту. Так Уоррен почала кар’єру викладача, юриста і сенатора.

За її словами, сьогодні у середнього класу вже немає тих можливостей, які були раніше: “Всю свою кар’єру я намагалася зрозуміти, чому обіцянку Америки працює для одних сімей, в той час як інші, трудящі не менше, провалюються через тріщини в катастрофу”.

Вона прийшла до висновку, що це зовсім не тріщини, а пастки, десятиліттями вибудовуються корпораціями і політиками. Результат руйнування інститутів і правил фінансової безпеки, колись існували для великого бізнесу і встановлених, щоб в країні ніколи не повторювалася Велика депресія.

Відновлення правил, які могли б дати середнього класу шанс – основа кампанії Уоррен. Її основний посил: кожен з нас заслуговує на рівних можливостей. “Тому що більшість людей хочуть одного і того ж: бути в стані тяжко працювати, грати з одним і тим же правилам і піклуватися про тих, кого люблять. І це – Америка, за яку я борюся”.

Вона також додає, що мільйони американців за останні кілька років брали участь у боротьбі з кострубатою системою. Багато хто з них раніше не могли собі таке уявити. Тобто, вона дає зрозуміти, що бачить і поважає подібних собі борців – і це зовсім не схоже на егоїстичний меседж Зеленського.

Друга істотна відмінність між кандидатами в тому, наскільки вони відповідають заявленим президентським амбіціям і готові про це говорити.

“Я залишила викладання і переїхала в Вашингтон, щоб протистояти системі обличчям до обличчя”, – розповідає Уоррен. На відео реальні кадри її роботи і поява на телешоу, де її представляють, як людини, що протистоїть акулам Уолл-стріт.

Графіка поверх відео показує, скільки мільярдів доларів допомогла повернути ошуканим банками громадська організація Уоррен після її переїзду до Вашингтона в 2008 році.

Відео дає уявлення про цінності кандидата та її досягнення на момент, коли вона вирішила, що спробує йти в президенти. Не факт, що вона виграє навіть праймеріз Демократичної партії, але вона вже розповіла своїм потенційним прихильникам, що являє собою і чим хоче займатися на президентському посту.

А що ж Зеленський?

“Дорогі українці, я вам дещо пообіцяю – і відразу виконаю. Дорогі українці, я обіцяю вам піти в президенти – і відразу виконую. Я йду в президенти України”, – говорить він.

Це дуже милий сценарний трюк. Пообіцяв – і відразу зробив. Гідний поворот для новорічного звернення коміка. Правда, все одно залишається незрозумілим, навіщо він йде в президенти.