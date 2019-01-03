Росіянин запропонував поліцейському в Латвії хабар у мільйон євро

Правоохоронець повинен був надати допомогу у знятті арешту з грошей юридичної особи у кредитній установі у розмірі 32 млн євро.

Генеральна прокуратура Латвії звинуватила громадянина Росії в реченні хабара в розмірі більше одного мільйона євро посадовій особі державної поліції. Про це повідомляє фахівець зі зв’язків з громадськістю прокуратури Уну Річці у четвер, 3 січня.

Звинувачення було надано у відповідності зі статтею Кримінального кодексу Латвії, яка передбачає відповідальність за дачу хабара в особливо великому розмірі. Росіянину може загрожувати до восьми років в’язниці.

Відзначається, що ще 18 грудня 2018 року Бюро по запобіганню та боротьбі з корупцією Латвії (БПБК) повідомило про затримання 9 листопада людини, який на прохання представника якогось підприємства запропонував хабар поліцейському. Правоохоронець повинен був надати допомогу у знятті арешту з грошей юридичної особи у кредитній установі у розмірі 32 млн євро.

Співробітник поліції повідомив про подію керівництву свого установи, яка передала інформацію БПБК. Фізична особа 9 листопада передало поліцейському частину хабара в розмірі 85 тисяч євро, після чого було затримано.