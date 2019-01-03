Землетрус у Китаї: більше 700 постраждалих

Щонайменше, 774 людини постраждали в результаті землетрусу магнітудою 5,3 на південно-заході Китаю.

На південному заході Китаю стався землетрус магнітудою 5,3, в результаті чого постраждали, щонайменше, 774 людини і пошкоджений 691 будинок, в якому проживало понад 270 сімей. Зокрема, підземні поштовхи зафіксовані вранці у четвер, 3 січня, в провінції Сичуань.

За його даними, адміністрація провінції направила до місця події предмети першої необхідності, теплий одяг, продукти харчування і медикаменти. На місці знаходиться група рятувальників, вони досі ведуть роботи по переселенню місцевих жителів у безпечні райони.

При цьому зазначено, що основні дороги, лінії зв’язку і лінії електропередач пошкоджені не були.

Як уточнило видання, серія підземних поштовхів магнітудою 5,3 зафіксована в четвер у повіту Гун міста Ібінь. Осередок землетрусу залягав на глибині 15 км. станом на 08:00 в регіоні було зафіксовано 41 афтершок, кожен магнітудою менше 3,0.