Ярослав Дубневич присвоїв 93 мільйони гривень «Укрзалізниці» — НАБУ

Національне антикорупційне бюро підозрює народного депутата від БПП Ярослава Дубневича у привласненні 93,2 млн. гривень філії Центр забезпечення виробництва «Укрзалізниці». Про це повідомляє агентство «Українські новини» з посиланням на джерела у відомстві.

За даними ЗМІ, будучи головою комітету Ради з питань транспорту, в 2015-2017 роках Дубневич організував і створив умови для закупівлі елементів колії за рахунок коштів «Укрзалізниці». Закупівля відбувалася в порушення законної процедури й за завищеними цінами.

Замість переговорної процедури закупівлі Дубневич організував проведення процедур відкритих торгів із залученням підконтрольних підприємств — «Арго» і «Корпорація КРТ», що спричинило нанесення збитків на суму 93,278 млн гривень.

Як уточнили в НАБУ, депутат підозрюється у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 27 і ч. 5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Антимонопольний комітет оштрафував ТОВ «Експозиція» та ПП «Еврооснова-СМ» з орбіти братів Дубневичів за змову на закупівлі «Укрзалізниці» в 2015-2016 роках.

А до цього Солом’янський районний суд Києва наклав арешт на банківські рахунки ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енергія-Новояворівськ», кінцевими бенефіціарами якого є Дубневичи.

До цього детективи НАБУ отримали доступ до руху грошей на рахунках Дубневичів. Перевірку проведуть в рамках розслідування кримінального провадження про можливе розкрадання понад 300 мільйонів кубометрів природного газу НАК «Нафтогаз Україна» на загальну суму понад 1,4 мільярда гривень.

Нагадаємо, також, що брати Дубневичи увійшли в п’ятірку найбагатших нардепів.