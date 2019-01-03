Один з лідерів «жовтих жилетах» затриманий в Парижі

Французькі правоохоронці затримали в центрі Парижа одного з лідерів так званих “жовтих жилетах” Еріка Друе.

У Франції затримали одного з лідерів так званих “жовтих жилетах” Еріка Друе. Це сталося напередодні ввечері на центральній площі Парижа.

У той же час адвокат активіста назвав арешт свого підзахисного необґрунтованим.

Згідно французьким законам, за проведення несанкціонованої маніфестації затриманому може загрожувати до півроку в’язниці.

Відомо, що всього за місяць протестів під варту було укладено понад 4,5 тисячі демонстрантів.

Як повідомлялося, 29 грудня “жовті жилети” в сьомий раз почали акції протестів.