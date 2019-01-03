Росіяни, скоро ви похолодеете від жаху

Зовсім скоро, росіянин, ти похолодеешь від жаху, зрозумівши, що майже в кожному під’їзді твоєї великої і неосяжної» є квартира, яку знімає не зрозумій хто.

І більше не треба бути смертником, достатньо залишити в квартирі вибуховий пристрій, а виїхавши з країни — зателефонувати на номер телефону, який приведе його в дію. І ти, природно, негайно ж забудеш, що твій незамінний господар Кремля остаточно переміг терористів ще на «дальніх підступах» вже багато-багато разів в цілому. Ти забудеш, в ім’я чого твоя країна вбиває в Сирії.

Ти з душевним ентузіазмом зустрінеш черговий закон проти Людини, який знищить останні жалюгідні залишки твоєї особистої свободи — і не згадаєш, що вибух в Магнітогорську стався вже після прийняття «вкрай необхідного для Росії» «пакету Ярий» та інших актів, що наділяють силовиків безмежними повноваженнями.

І так буде продовжуватися до тих пір, поки ти, росіянин, не зрозумієш, що твоя держава в його сьогоднішньому форматі може зробити з тобою все, що завгодно, крім трьох речей — захистити, нагодувати і вилікувати. Тобі все ще потрібна така держава?

Нофенко андрій, журналіст