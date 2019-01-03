Що зараз відбувається в Магнітогорську

Пішли третю добу з моменту вибуху в багатоповерховому будинку на проспекті Карла Маркса в Магнітогорську (Челябінська область). За цей час кількість загиблих збільшилася до 21. В ЗМІ і соцмережах тим часом активно поширюються чутки про терористів і гексогене, знайденому на місці події.

Показати повністю… Слідчий комітет заперечує присутність слідів вибухівки, але зазначає, що перевіряються всі версії. «Росбалт» поспілкувався з місцевими жителями і розповідає, що відбувається в місті два дні після вибуху.

Житель Магнітогорська Андрій Михайлицын до 31 грудня проживав в одній з квартир у шостому під’їзді будинку № 164 на проспекті Карла Маркса. Його житло впритул прилягав до тієї парадної, де 31 грудня прогримів вибух.

«Сьогодні нас пустили забрати речі, і в квартирі після побіжного огляду я виявив тріщину на стіни, прилеглої до під’їзду, який звалився. Жити там абсолютно не хочеться, так як тріщини там тепер будуть з’являтися постійно. А продати її я навряд чи коли-небудь зможу, ну якщо тільки за гроші», — каже чоловік.

За його словами, влада на даний момент не дали чіткої відповіді на питання, чи збираються вони розселяти шостий під’їзд чи ні.

Весна Парамонова проживає в десятому під’їзді, який не дуже сильно постраждав від вибуху. Після трагедії вона переїхала до батьків і тепер вирішує — де жити надалі. Повертатися назад дівчина не збирається.

«Хоч і сказали, що квартира придатна для житла, ризикувати дітьми я не буду», — сказала вона «Росбалту».

У самому Магнітогорську обстановка залишається тривожною. Ситуація ускладнилася після інциденту, що стався увечері 1 січня на перехресті проспекту Карла Маркса і вулиці імені Газети Правда. Приблизно о 23 годині за місцевим часом (21:00 по Москві) в соціальних мережах почали з’являтися повідомлення про сильну пожежу і навіть вибухи. За словами місцевих жителів, на проїжджій частині загорілася маршрутка; очевидці заявили про хлопках і стрільби. На численних відеозаписах в інтернеті дійсно чутні звуки, схожі на постріли. Однак не виключено, що це могли бути вибухи петард. На користь другої версії говорить той факт, що це явно не була перестрілка. Хлопки поодинокі, і всі вони виходять з однієї точки.

За офіційними даними, в результаті трагедії загинули три людини. У МВС причиною інциденту назвали «несправність газового обладнання», але деякі місцеві жителі не повірили цьому поясненню.

Відразу два місцевих ЗМІ: 74.ru і Znak.com повідомили, що вибух у мікроавтобусі став результатом спецоперації із затримання терористів, імовірно, причетних до обвалення будинку. Джерело Znak.com заявив, що бойовики намагалися відстрілюватися, один з них зміг піти живим. 74.ru повідомив, що до вибуху на Карла Маркса може бути причетний чоловік, який знімав квартиру на третьому поверсі. Нібито це був виходець із Середньої Азії. У результаті видання заявило, що в місті розгорнулися «широкомасштабні бойові дії».

У соцмережах почалася паніка. Місцеві жителі повідомляли про оцеплениях, эвакуациях і пожежах. Переполох викликали чутки про запах газу і якоїсь стрільби, за яку в деяких випадках брали вибухи петард. Останній факт особливо обурив магнитогорцев.

«Як блюзнірство при цьому ведуть себе деякі жителі Магнітогорська — в сусідніх дворах не припиняють кричати „З новим роком!“, петарди і запускають салюти. Це заважає рятувальникам, собаки-кінологи, які беруть участь в пошуку людей, лякаються хлопків цих петард», — написала Айгуль Гаріфулліна.

До ночі Слідчий комітет спростував повідомлення про те, що на місці вибуху будинку знайдено сліди вибухівки. Разом з тим, слідство відпрацьовує всі можливі версії події. Пізніше губернатор Челябінської області Борис Дубровський закликав не пов’язувати між собою інциденти з вибухом у будинку і спалахом «Газелі».

«Дочекайтеся коментаря (слідчих органів) і не поширюйте чутки, будь ласка», — сказав губернатор.

Фото з сайту ГУ МНС по Челябінській області

Увечері 2 січня ситуація в Магнітогорську залишається напруженою, розповіла «Росбалту» редактор сайту «Магсити74» Любов Гончарова.

«Тривожна обстановка, але влада закликають не панікувати — мовляв, це не теракт», — зазначила вона.

Стан пацієнтів, госпіталізованих після події в Магнітогорську, залишається стабільним. Одного з чоловіків, який постраждав при вибуху, переводять в Челябінську обласну лікарню.

Головним дивом минулих двох днів залишається історія 10-місячного Вані Ф., якого дістали живим з-під уламків багатоповерхівки. Хлопчик пролежав там більше доби; його врятувало те, що він лежав у ліжечку і був тепло закутаний. Увечері 1 січня дитини спецбортом доставили в Москву, загрози його життю немає. З малюком знаходиться мама, з нею весь час працюють психологи.

На момент написання тексту в списку загиблих — 21 людина. Доля 20 невідома. Рятувальники продовжують роботи.

У Челябінській області 2 січня оголошено днем жалоби.

UPD, 17:52. Рятувальники виявили під завалами ще одного загиблого, кількість жертв досягла 22. Ведуться пошуки ще 19 осіб.

UPD, 18:50. Кількість жертв збільшилася до 24. Рятувальники відзначили, що надії знайти живими інших зниклих безвісти майже немає.

UPD, 19:46. Знайдені тіла ще двох загиблих, тепер їх загальна кількість — 26.

UPD, 20:30. Загиблих уже 27.

UPD, 20:55. Під завалами знайшли ще одну дитину, це 28-я жертва.

UPD, 23:07. Кількість загиблих досягла 32.

UPD, 23:34. Знайдено тіло 33-го загиблого чоловіка.