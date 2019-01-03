У Брюсселі визнали незаконним популярний сервіс таксі

Сервіс заборонили.



Суд Брюсселя з розгляду комерційних справ визнав сервіс платних поїздок Über незаконним у бельгійській столиці. Про це повідомляє The Brussels Times.

“Суд Брюсселя визнав сервіс Über незаконним (у бельгійській столиці – ред.)”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє The Brussels Times, суд з розгляду комерційних справ, зокрема, аргументував своє рішення тим, що чинний закон дозволяє працювати тим службам таксі, чиї водії мають відповідну ліцензію.

Суд також відхилив аргумент Uber, що компанія не є службою таксі, а тільки сервісом короткострокової оренди автомобіля. Саме такий аргумент компанія використовувала на судах в інших країнах, іноді навіть успішно.

Відзначається, що позов був поданий Асоціацією таксистів Брюсселя, яка поскаржилися на Über з-за того, що компанія працює на нерівних умовах із звичайними службами таксі, водії яких, зокрема, мають обов’язки за дрес-кодом і поведінки з клієнтами. У той же час у водіїв Über таких обов’язків немає.