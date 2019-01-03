Американський Заручник

Держсекретар Помпео зажадав повернути без всяких умов затриманого в Росії за звинуваченням у шпигунстві американця Пола ділеп, уїла. Мало того, він гранично ясно зажадав пред’явити підстави для затримання, які поки не озвучені.

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Відверто кажучи, затриманий виглядає настільки карикатурним персонажем в сенсі шпигунства, що більш безглуздо виглядали, мабуть, тільки Петров і Боширов в ролі нетрадиційно стурбованих туристів. У США відразу ж припустили, причому без особливих сумнівів, що арешт ділеп, уїла був з самого початку за рамками всіх правил і по суті, був актом заручництва з прицілом на майбутнє: обміняти його на кого-небудь з російських громадян, затриманих американцями.

Інше питання, що американці хоча б намагалися дотримуватися якісь ритуали і процедури – пред’являли обвинувачення, докази шпигунської або іншої діяльності, проводили суди, виносили вироки. У поточному випадку в Кремлі пішли за спрощеною процедурою – взяли людини, що має американський паспорт. Шпигунів намагаються брати на гарячому, щоб мати хоч якісь підстави для затримання і публічного пред’явлення елементарних доказів і підстав для затримання, в даній ситуації про це нічого не відомо.

Так, сьогодні правила відіграють все меншу роль, настає епоха державного “свавілля”, і це характерно не тільки для Росії. Однак поки все-таки видимість їх дотримання намагаються витримувати.

На кого саме хочуть обміняти ділеп, уїла – невідомо. Може, на Бутіну, може, на того ж Бута, може, це взагалі натяк, що пора закінчувати кошмарити наших олігархів. Вони – просто власники злодійських общаков, братва хвилюється, та ви і самі все чудово розумієте.

Певні надії, що зі Штатами можна розмовляти такою мовою, є – буквально недавно американці заарештували спадкоємицю засновника Хуавей, і китайці без жодних церемоній відповіли швидко і симетрично, затримавши двох канадців, один з яких був дипломатом. Все гранично прозоро і ніяких узагальнень – симетричний і точковий відповідь.

Проблема в тому, що російська ситуація точно несиметрична: Путін на всі попередні арешти російських громадян відповідав звично – ігнорував проблему в надії, що вона сама розсмокчеться. Роками наші заарештовані йшли по американському ковейеру, і це викликало максимум стандартну заклопотаність Мзс. Батьківщина тебе кине, синку – ця фраза з фільму стала залізним правилом, тому пред’являти претензії до тієї ж Бутиной, погодилася піти за спрощеною процедурою і визнала провину, немає ніякого сенсу: вона тверезо оцінила свої шанси на допомогу Батьківщини як нульові і стала рятуватися сама. В її ситуації можна визнати взагалі все.

Загалом, класична стратегія Путіна – традиційно ховатися в кущах при першому ж ознаку появи проблеми. До неї вже всі звикли, і будь-який відступ від неї викликає, скоріше, здивування – чого ти раптом затріпотів? Тому нинішній арешт викликає стійке здивування – а чого ти роками раніше мовчав в тряпочку і нічого не робив? Ну, і Китай – не Росія. Для Китаю немає партнерів і союзників, китайські мільярдери не переправляють на Захід трильйони доларів, відмовляючись розвивати свою власну країну. Путінська Росія – повний антонім сучасного Китаю, і не тільки в граматичному сенсі. В політиці, в економіці, в гідність правлячого класу. Тому намагатися повторювати за Китаєм – виглядає це якось безглуздо. Що, власне, американці і висловлюють у своїх вимогах.

Путін як зазвичай демонструє непослідовність і судорожность у своїх діях. Спочатку ніяк не реагуючи, потім – раптом прокидаючись і хапаючи першого-ліпшого. По суті, якщо ділеп, уїла взяли в заручники, це буде дуже важливим сигналом з точки зору безпеки перебування на території Росії всім власникам американських паспортів. Як це поєднується із закликами того ж Путіна до іноземних інвесторів вкладати свої гроші в Росії – невідомо. Швидше за все, ніяк.