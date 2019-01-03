Закон – що дишло: куди повернеш, туди і вийшло

Так, ФЗ № 458458-5 «Про відповідальне поводження з тваринами та про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації» чекали довго. Вісім років знадобилося чиновникам і депутатам, щоб зібратися і швидко ухвалити Закон, який захищає права… безпритульних тварин і спрямований проти мільйонів тварин хазяйських. Так, все саме так. Поки собака або кішка живуть в хазяйському будинку – ситі, доглянуті і під наглядом, їх власники повинні будуть всім навколо. Як тільки власник буде не в силах нести ТАКУ відповідальність (приклади я наведу нижче), він зобов’язаний здати улюбленця в притулок і тут для тваринного настане райське життя. Кастрація, стерилізація і довічне утримання в клітці на гроші платників податків. Гуманізм повернувся до людей аж ніяк не особою.

Логічно, що будь-який закон повинен опрацьовуватимуться спеціалістами. Логічно, але не для всіх – до обговорення проекту цього Закону Російська Кінологічна Федерація навіть не була залучена. Дивно. В судах її документи і Положення визнаються, але коли мова йде про величезну роботу, в першу чергу вимагає залучення професійних кінологів і фелинологов, до РКФ та іншим громадським організаціям ніхто не звернувся.

Юридичні колізії, які виникли після прийняття цього документа, найкраще сформульовані у зверненні Н. С. Фадиной, яке опубліковано на сайті РКФ. Всі бажаючі можуть ознайомитися з ним за посиланням http://rkf.org.ru/upload/documents/letters/2._Fadina.PDF. А ми торкнемося кількох принципово важливих питань.

Хто кому небезпечний

П. 10 3 ст свідчить, що «потенційно небезпечні собаки – собаки певних порід, їх гібриди і інші собаки, що представляють потенційну небезпеку для життя і здоров’я людини і включені в перелік потенційно небезпечних собак, затверджений Урядом Російської Федерації».

У всій міжнародної кінологічної системі поки не сталося прецеденту за визначенням якоїсь породи як «потенційно небезпечною», але Уряду, звичайно, видніше. Як і те, що існуючий термін «метиси» можна замінити терміном «гібрид». Правда, як передбачається визначити походження метисів, в Законі не розшифровано. Сам термін «небезпечні собаки» набагато ближче до правди, ніж «небезпечні породи». Мабуть, постраждалим людям буде фізично або морально легше, якщо травми їм завдала «безпечна» собака.

А що потрібно робити з потенційно небезпечними тваринами? Це пояснює ст 13 п 6: «Вигул потенційно небезпечної собаки без намордника і повідка незалежно від місця вигулу забороняється, за винятком випадків, якщо потенційно небезпечна собака знаходиться на огородженій території, що належить власнику потенційно небезпечної собаки на праві власності або іншій законній підставі. Про наявність цієї собаки повинна бути зроблена попереджувальний напис при вході на цю територію».

Те, що з російською мовою в авторів Закону серйозні проблеми, зрозуміло з перших рядків. В даному випадку п 6 говорить про те, що «забороняється вигул». Як даність. Якщо припустити, що автори зглянулися і дозволили собаці виходити з квартири, то в спеку й холоднечу, в дикому лісі або в полі вона повинна бути в наморднику і на повідку. Тобто, якщо ви захочете налити тварині на прогулянці води, цього робити не можна навіть у 40-градусну спеку. Це гуманно. Незрозуміло, правда, з якого віку потрібно гуманно надягати намордник на тварину – мабуть, відразу з 3,5 міс, коли закінчується карантин. Дресирувати його, щоб воно стало БЕЗПЕЧНИМ, теж не можна – намордник не зняти. Залишається тільки купити власний участок землі.

До речі, згідно з цим законом такі собаки не можуть брати участь у виставках, так як у ринзі вони повинні експонуватися без намордника. А значить, і в племінне розведення вони не будуть допущені. Все вірно – просто будуть в’язатися без документів, тотально збільшивши неконтрольоване поголів’я. Ви ж цього хотіли, представники зоозащиты, коли лобіювали цей Закон?

Вашу собаку можуть відібрати

А це другий божевільний теза Закону. Абсолютно законослухняний власник, який придбав собаку або кішку, зобов’язаний підкорятися новій «анімалістичному юстиції». В Законі це називається «Громадський контроль у сфері поводження з тваринами» (ст. 20). Громадським контролером може стати будь-яка людина. Який (увага!) безперешкодно увійде на територію власника і буде проводити аудіо – та відеозйомку:

П. 7. «При здійсненні громадського контролю у сфері поводження з тваринами забороняється встановлювати обмеження здійснення громадськими інспекторами у сфері поводження з тваринами фото – і відеозйомки, а також застосування засобів звукозапису (аудіозаписи)».

Чим вам загрожує візит непроханих гостей, які «перестрибнули» навіть через Конституцію РФ і зафіксовану в ній недоторканність житла? Тим, що громадський інспектор визнає неналежними умови утримання вашої собаки або кішки. Раптом вони їдять корм за 1500 р замість 6000? Раптом у них виявиться алергія, яку ви ніяк не можете вилікувати? Або не дай бог, ваша кішка або собака нагуляла «небажане потомство»? Як планувалося реалізувати ст. 9 гл 3: «Стаття 9. Загальні вимоги до утримання тварин», абсолютно незрозуміло. Зате абсолютно зрозуміло, що з цього може вийти.

Тварини, що належать на праві власності, можуть бути вилучені і передані в притулок. До речі, про притулках.

Де гроші, Зін?

Тим громадянам Росії, які бояться собак, і наївно вважають, що новий Закон захистить їх життя і здоров’я, слід уважно прочитати ст. 18 «Організація заходів при здійсненні діяльності по поводженню з тваринами без власників»:

«4) повернення тварин без власників, не виявляють невмотивованої агресивності, на колишні місця їх проживання після проведення заходів, зазначених у пункті 2 цієї частини;

5) розміщення в притулках для тварин і вміст в них тварин без власників, які не можуть бути повернуті на попередні місця їх проживання, до моменту передачі таких тварин новим власникам або настання природної смерті таких тварин».

Всі бродячі зграї збережуться. Цих тварин зловлять, стерилізують, одноразово вакцинують (судячи з тексту Закону) і випустять на місце проживання. Гуманізм в чистому вигляді. А ще – просто неймовірні обсяги бюджетних коштів з урахуванням території країни. А якщо не випустять – притулки будуть до смерті утримувати тварин. У клітинах. Все життя – в клітинах. Це, безсумнівно, вищий прояв гуманності і людяності на гроші платників податків.

Дрібниці життя

Що ще цікавого приготував нам Закон, який опрацьовувався цілих вісім років? Остаточну заборону на вигул собак. П. 5 ст. 13:

«3) не допускати вигул тварини поза місць, дозволених рішенням органу місцевого самоврядування для вигулу тварин».

Мабуть, це найбільший сюрреалістичний пункт, що забороняє собакам випорожнюватися в принципі. Оскільки у багатьох містах таких місць для вигулу не передбачено взагалі. Ну а те, що собака не може потерпіти, поки її 2-3 години будуть вести до такого теоретичного місця, депутатів не хвилює. Як і на які кошти депутати припускають побудувати майданчик для вигулу в кожному дворі житлового будинку, незрозуміло. Зате чудово зрозуміло, який обсяг коштів від нових штрафів впаде в казну.

Дозвіл притулкам стерилізувати відловлених хазяйських собак і передавати їх новим власникам. Те, що у ДК РФ передбачено 6-місячний термін з моменту заяви про знайдений безнадзорном тварині, авторів Закону не збентежило. У перекладі на російську це означає, що якщо ваша собака або кішка раптом загубилися, вам повернуть її стерилізованої. Якщо взагалі повернуть.

Недвозначний заборону на діяльність заводчиків – п. 2 ст. 13:

«Не допускається використання домашніх тварин у підприємницькій діяльності, за винятком випадків, встановлених Урядом Російської Федерації».

Прості підсумки

Це далеко не весь перелік немислимих ляпів і дурниць, прописаних у ФЗ № 458458-5. У сухому залишку Закон, створений «з метою захисту тварин», спрямований зовсім на інше. На цілеспрямоване знищення породистих тварин як класу. На знищення діяльності кінологічних і фелинологических організацій і клубів. На знищення селекційної роботи заводчиків.

І на те, що армія викинутих тварин – оскільки їх власники не зможуть виконувати абсурдні норми і правила (наприклад, двічі в день платити штраф за вигул в недозволеному місці») – буде зростати з космічною швидкістю.

Ви цього хотіли? Отримаєте, розпишіться.