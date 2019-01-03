Як спланувати сімейний бюджет при іпотеці

Багато скажуть, що і так знають свої витрати, що в обліку особистих фінансів немає необхідності. Але життєві обставини змінюються. І позичальникам потрібно бути до них готовими, щоб іпотечний кредит на житло не став непосильним тягарем і не довелося розлучитися з довгоочікуваною нерухомістю.

Враховуючи особисті витрати хоча б один місяць, можна побачити досить відчутну різницю між передбачуваними цифрами і реальними. Облік фінансів наочно показує, куди і скільки йде грошей, на чому можна заощадити, а де не потрібно це робити. Також допомагає спрогнозувати частина майбутніх витрат. Що дозволяє прожити з маленькою зарплатою або з іпотекою. Іпотечний кредит займає досить велику статтю сімейних витрат. І вона повинна враховуватися при плануванні бюджету не один рік.

Спочатку визначитеся, чи варто брати іпотеку

Небезпечно брати кредит, якщо хтось із членів родини не має постійної роботи. А значить, і постійного доходу. Категорично не варто брати кредити, якщо позичальник перебуває на випробувальному терміні або з роботодавцем укладено строковий контракт. Адже немає ніяких гарантій, що позичальник залишиться платоспроможним у найближчому майбутньому.

Підрахуйте співвідношення доходу і виплат по кредиту

Якщо середньостатистична сім’я все-таки прийняла рішення взяти іпотеку, то повинні працювати обидва дорослі члени сім’ї. А якщо у них народжується дитина, як правило, їм варто якомога швидше вийти на роботу. У Москві для покупки квартири із залученням іпотеки бажано мати дохід близько 100 тис. руб. на сім’ю Адже період виплати іпотеки людина повинна не виживати, а жити. Тому краще, щоб платіж по кредиту віднімав не більше 50% доходу сім’ї щомісяця. А в ідеалі ще менше — близько 30%.

Потренуйтеся в економії

Для того, щоб зрозуміти, наскільки платіж по кредиту позначиться на рівні життя сім’ї, експерти рекомендують заздалегідь потренуватися. Зокрема, протягом декількох місяців до отримання позики спробувати відкладати приблизно половину зарплати і жити на залишок. Це дозволить зрозуміти, наскільки зміниться життя, коли доведеться виплачувати іпотечний кредит.

Створіть НЗ

На щастя, непередбачені витрати трапляються нечасто. Тому маневрений фонд можна використовувати для накопичення недоторканного запасу на випадок різкого падіння доходів, наприклад, через втрату роботи

Оптимальний варіант, якщо сім’я змогла заздалегідь відкласти три — п’ять платежів по іпотеці для найбільш комфортних виплат. Проте універсальної цифри тут немає. До речі, при придбанні житла на вторинному ринку можна частково достроково погасити кредит, отримавши податкове вирахування за квартиру. На це мають право претендувати обоє. В майбутньому можливо отримати податкове вирахування за виплаченими відсотка. А також направити його на погашення суми основного боргу.

Змініть структуру витрат Сімейні витрати необхідно ранжувати по степені важливості і терміновості. Перш за все, потрібно розділити витрати на основні і ті, на яких можна заощадити. Перша група – це житло, харчування, транспорт, одяг і взуття. Всі інші витрати доведеться переглянути, перейти на більш бюджетні товари і послуги. А від чого-то зовсім відмовитися. Але не можна урізати свої потреби у всьому, зберігши витрати на ті потреби, які здаються більш важливими.

І, нарешті, краще повністю відмовитися від так званих емоційних покупок. Тобто не відвідувати магазини без заздалегідь продуманого списку дійсно необхідних та актуальних придбань, орієнтуючись тільки на розпродажі та сезонні знижки.