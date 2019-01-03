Скільки буде коштувати нафту в 2019 році і від кого це залежить

У 2018 році ціна на нафту трималася в діапазоні, який влаштовує Росію, ОПЕК та інших нафтовидобувачів. І навіть піднімалася вище $80. Однак до кінця року ціни впали до $50 за барель, як того хотів американський президент Дональд Трамп. “Газета.Ru” розбиралася, чи зможе Росія перемогти “змова Трампа”.

Фактор Трампа

Геополітичні фактори влаштували нафтовому ринку в минулому році справжні «американські гірки». Причому, обидва слова тут на своєму місці.

Спочатку під впливом фундаментальних чинників, таких як попит і пропозиція, нафтові котирування поступово вирівнювались в районі $60-63 за барель. Але потім щось пішло не так.

В першу чергу, дала про себе знати Венесуела. Під тиском американських санкцій в країні все стрімкіше скорочувалася видобуток нафти — ще на початку 2016 року Венесуела виробляла 2,6 млн барелів на добу (б/с), а до кінця 2018 року цей показник впав до 1,24 млн б/с.

Таким чином, одна країна прибрала з ринку більше половини обсягу нафти від домовленостей ОПЕК+. Нагадаємо, угода ОПЕК+ за скорочення видобутку на 1,8 млн б/с між 23 країнами була досягнута в кінці 2016 року.

Другий «жертвою» став Іран. У березні Дональд Трамп анонсував вихід США з ядерної угоди» та повернення санкцій відносно Тегерана, в тому числі і нафтового ембарго. Багато союзники Вашингтона поспішили завчасно відмовитися від іранської нафти, а ісламська республіка стала відповідати Штатам словесними інтервенціями, зокрема, обіцяючи закрити Ормузьку протоку для експорту нафти з Перської затоки.

Всі ці події, укупі з нестабільністю в Лівії і проблемами Венесуели, призвели до різкого стрибка цін. Причому, чим більше США погрожували Ірану та їх покупцям, тим вище піднімалася котирування. У підсумку барель суміші Brent дістався до багаторічного максимуму в $86.

Одночасно, Трамп лаяв ОПЕК і вимагати негайно знизити ціни». Подібні твіти він писав весь рік. У жовтні в ході Російської енергетичної тижня президент РФ Володимир Путін заявив, що якщо зараз вів пряму дискусію з президентом США по цій темі, то відповів би йому так:

«Якщо ти хочеш знайти винуватця зростання цін на нафту, Дональд, тобі треба подивитися в дзеркало».

Через деякий час Дональд, ймовірно, послухався поради, щоб похвалити себе за зниження нафтових котирувань. Загроза зникнення з ринку іранської нафти змусила ряд учасників ОПЕК+ наростити видобуток. В першу чергу, Саудівську Аравію і Росію. Зміцнили свої позиції на ринку і самі Сполучені Штати. За останніми даними EIA, видобуток нафти в США досягав 11,7 млн б/с, що вище аналогічних показників у Росії і Саудівської Аравії.

Вбивство у Стамбулі саудівського журналіста Джамаля Хашуджи дало в руки Трампа ще один важіль тиску на саудитів і нафтовий ринок.

Фінальні антиіранські санкції виявилися м’якше анонсованих, а через торгових воєн, розв’язаних Вашингтоном, виникла загроза спаду світової економіки. На тлі цих подій ціни на нафту пішли вниз. Обвалення американських бірж на тлі внутрішніх проблем і підвищення ставки ФРС стали додатковим каталізатором процесу.

За останні три місяці 2018 року нафтові ціни впали на 40%. У якийсь момент вони дійшли до $46 за барель.

Чорний ведмідь

Однак часом ціни йшли вниз без об’єктивних причин, а в моменти технічної корекції не могли взяти стійкий висхідний тренд, навіть якщо до цього були всі передумови. Це дало привід припустити, що на ринку є група великих гравців, які торпедують спроби розігнати нафтові котирування.

Котирування нафти дійсно відв’язані від реальних попиту і пропозиції і являють собою швидше результат спекуляцій великих гравців, які, втім, не можуть йти проти ринку і проти здорового глузду, міркує аналітик «Алор Брокер» Олексій Антонов. Наприкінці листопада він говорив про наявність на ринку «чорного ведмедя», який грає на зниження.

Різке падіння ціни, яке ми спостерігали, може бути наслідком роботи автоматизованих біржових торгових систем: є думка, що вони посилюють волатильність в силу своїх налаштувань, і швидка корекція на американських фондових майданчиках — теж почасти підпорядкована дії торгових роботів, зазначає експерт.

Крім того, можна припустити, що падіння цін викликане порушенням членами ОПЕК+ своїх зобов’язань щодо скорочення видобутку. За даними картелю, офіційно угода виконується на 78%, за фактом, попереджають експерти, порушень може бути більше.

Ще одним параметром, навколо якого обертаються ідеї на ринку нафти, є зростання світової економіки та його перспективи, каже Антонов. Якщо зараз світовий ВВП зростає приблизно на 3,6%, то навіть зменшення цього показника на 0,5-1% має теоретично призвести до зниження споживання нафти і до зниження її ціни. І цю тенденцію може посилити торгова війна США з Китаєм, яка поки поставлена на паузу.

У період новорічних свят, на «тонкому» ринку, тобто, коли обсяги торгів невеликі, спекулянти можуть спробувати зіштовхнути ціну нафти до $45 за барель, попереджає аналітик. Але це ненадовго. Експерти в один голос пророкують нафти шлях до $60 за барель, не виключаючи при цьому, що зростання цін може бути і вище.

Важкий шлях вгору

Котирування на початку 2019 року будуть перебувати біля позначки $70 за барель, впевнений головний аналітик Промсвязьбанка Володимир Лящук. Цьому сприятиме виникнення дефіциту пропозиції на початку наступного року, що обумовлено скороченням видобутку нафти країнами ОПЕК+ і ризиками, пов’язаними з експортом нафти з Ірану, Венесуели та Лівії, додає він.

Зростання цін може сприяти потенційна напруженість на Близькому Сході, зростання світової економіки, холодна погода, здатність Саудівської Аравії ефективно продемонструвати картелю користь від тимчасового скорочення видобутку, додає керівник відділу управління паперами з фіксованою прибутковістю КК «Відкриття» Дмитро Космодемьянский.

Навпаки, тиск у бік пониження можуть надавати: розрядка на Близькому Сході, падіння світової економіки, тепла погода в зимові місяці, нездатність картелю домовитися про зниження видобутку, зростання запасів і виробництва сланцевої нафти в США, продовжує експерт.

Аналітики підкреслюють, що в 2019 році головним для нафтового ринку стане стан світової економіки. Якщо почнеться серйозний спад, що переходить в рецесію, то ціни неминуче впадуть.

Зараз ціни на нафту підбираються до позначки, коли собівартість видобутку сланцевої нафти в США стане нерентабельною, звертає увагу провідний економіст компанії «Фініст» Денис Лісіцин.

В результаті ми можемо побачити масове банкрутство невеликих нафтових компаній, добувних сланцеву нафту, у зв’язку з чим на внутрішньому ринку США може виникнути дефіцит комерційної нафти, про що вже говорить статистика по комерційним запасам.

Однак Трампа це чи демотивує в боротьбі за дешеву нафту. «Америці буде простіше закупити дешевої нафти на світовому ринку, щоб покрити внутрішній дефіцит», – констатує Лісіцин. Тому факт собівартості видобутку сланцевої нафти не буде грати значної ролі у підвищенні нафтових котирувань на світовому ринку, додав він.

Наступний рік передбачає повернення РФ та інших учасників ОПЕК+ до скорочення нафтовидобутку в рамках продовження дії угоди. На початку грудня країни домовилися з 2019 року «прибрати» з ринку ще 1,2 млн б/с. Якщо ринок повірить в ефективність таких заходів і прихильність учасників угоди з цими домовленостями, то нафта цілком може повернутися до $70 за барель.

Дані цінові умови в економічній площині також будуть найбільш вигідними для РФ, навіть з урахуванням планованого скорочення нафтовидобутку Росією на 228 тис. б/з (зобов’язання в рамках ОПЕК+), відзначає головний аналітик «БКС Прем’єр» Антон Покатович. Крім того, звертає увагу експерт, в наступному році РФ буде скорочувати свою здобич від рівнів жовтня 2018 року, коли обсяги видобутку в країні становили понад 11,4 млн б/с.

Тобто при поверненні цін вище 70$ в наступному році російські експортери зможуть продавати великі обсяги за цінами, порівнянними з першою половиною 2018 року, додає він.