Вбивця держохоронця здався поліції

Сьогодні, 3 січня, підозрюваний у вбивстві співробітника УДО Василя Хмелюка — Петро Очеретяний сам прийшов в Печерське управління поліції і здався владі. (Відео конфлікту зі смертельним результатом).





Зараз підозрюваного у вбивстві вручають повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство). Чоловікові загрожує до 15 років в’язниці. Прокуратура буде наполягати на утриманні під вартою. Клопотання про обрання запобіжного заходу подадуть, скоріше за все, завтра.

Найімовірніше, захист підозрюваного буде просувати версію про перевищення меж необхідної оборони.

Відомо, що вбитому Василю Хмелюку було 26 років і він забезпечував безпеку перших осіб держави.

Журналісти відшукали сторінку його дружини в Instagram, однак даний акаунт вже закритий.

На деяких фото є відмітка РК Французький квартал.

Суддя з фото, сім’я Хмелюка любила подорожувати.

Василь Хмелюк приїхав в Київ з Кам’янця-Подільського, багато часу проводив з родиною, займався спортом, брав участь у Кубку президента України з рукопашного бою.

Його смерть сталася на очах у його родини — дружини і синів. Загиблий приїхав на територію РК Французький квартал на машині «Volkswagen Caddy» на донецьких номерах серії «АН» разом з двома друзями, дружиною Аліною і двома маленькими синами — Глібом і Дімою. За кермом машини був друг убитого.