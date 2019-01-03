“Ніжки Буша” як зброя масового ураження

30 листопада 2018 року помер 41-й президент США Джордж Герберт Уокер Буш. Джордж Буш – старший прожив довге і насичене життя. Народився в сім’ї сенатора і банкіра, він не став бігати від Другої Світової війни та у віці 17 років пішов на військову службу, де став наймолодшим пілотом Військово-морських сил США. До самого кінця війни він брав участь у бойових діях. Після закінчення війни займався бізнесом, в середині 60-х пішов у політику. У 1976-1977 роках очолював ЦРУ. Нарешті, у 1989 році Джордж Буш – старший досяг вищої точки кар’єри – став президентом США.

Президентство довелося на важкий економічний період в країні, і з-за вимушеного підвищення податків він не зміг переобратися на другий термін. У зовнішній політиці період його правління збігся з величезними змінами у світі. При Джорджі Буші – старшому США провели великі військові кампанії в Панамі, на Філіппінах і, звичайно, в Перській затоці. Але найбільш значною подією цього періоду став розпад СРСР. І якщо Рональда Рейгана на пострадянському просторі звинувачують у тому, що він своїми “Зоряними війнами” остаточно вимотав Радянський Союз, довівши його до розвалу, то Джордж Буш – старший в першу чергу асоціюється з “ніжками Буша”, які на час стали одним з головних продуктів харчування в Росії.

Молодий Джордж Буш (в центрі) з Джо Райхертом (ліворуч) і Лео Треба під час Другої світової війни



Курячі стегенця на прізвисько “ніжки Буша” перетворилися в один із символів 90-х. Поставки американської курятини почалися ще в 1990 році. Продовольча ситуація в СРСР вже тоді стала критичною. Продуктів харчування ставало все менше, черги – все довшим, зате дружба з США – все міцніше. У підсумку Михайло Горбачов і Джордж Буш – старший підписали торгову угоду про постачання в СРСР заморожених курячих стегенець. Курятина в усьому світі вважається “м’ясом для бідних” – це самий дешевий і доступний джерело тваринного білка. З США, постачалася не просто курятина, а найбільш дешева частина курки, стегенця. Окремі особи кажуть, що ті поставки були по суті “продажем відходів” в Росію. Однак не буде перебільшенням сказати, що дешеві “ніжки Буша” дуже допомогли росіянам в 90-х. Вибору не було. Або американська курятина, або взагалі без м’яса.

Навколо “ніжок Буша” і сьогодні існує безліч міфів і легенд. Вважається, що це м’ясо було шкідливим, тому що в курячих ногах осідали гормони і антибіотики, якими курей шпигували на американських фермах. Ходили чутки, що у людей, які постійно їли ці стегенця, знижувався імунітет і з’являлася алергія. Деякі стверджують, що “ніжки Буша” – це стратегічний запас НАТО, який десять років зберігався на американських складах, а в 90-ті був дуже вигідно проданий в Росію. І окреме підозру викликала білизна м’яса.



Фото: Віталій Бєлоусов / ТАСС

Насправді в США і в 90-ті був дуже жорсткий контроль за виробництвом м’яса. У птахівництві працювали тисячі державних інспекторів, які постійно стежили за дотриманням стандартів. Кожна птиця перевірялася мінімум чотири рази і відповідала всім американським правилам. Причиною білизни м’яса була обробка хлором у невеликій концентрації (не вище, ніж у питній воді). Гормони при вирощуванні птиці в США були заборонені ще в 1972 році. А антибіотики для профілактики захворювань птахів використовувалися точно такі ж, як і в Росії.

Один з головних міфів – ніби зажравшиеся американці їдять тільки біле м’ясо, а ніжки і крильця викидають, що в Росію продавали відходи. Міф справедливий лише частково. Американці дійсно охоче споживають біле м’ясо. Однак досить подивитися на американський фастфуд, і відразу стає очевидною безглуздість тверджень, ніби американці не їдять курячі крила і ноги. Американці у 90-ті постачали в Росію величезна кількість “ніжок Буша”. У другій половині 90-х років 70% курячого м’яса в Росії було іноземного походження. І велика частина приїжджала з США. Так, у 1997 році обсяг американського імпорту м’яса птиці в Росію склав 950 тисяч тонн. Ось тільки самі американці тоді споживали більше 3 млн тонн крилець і ніжок.

Ще один популярний міф – що американці уклали договір із зрадником Горбачовим і знищили птахівницької промисловості СРСР і РФ. Насправді радянське сільське господарство було відсталим за світовими мірками. І дефіцит продовольства був викликаний в тому числі низькою ефективністю технологій. Американці у 90-ті створювали в Росії спільні виробництва, привозили технології, готове обладнання, і сьогоднішні птахофабрики в РФ копіюють американські.

Із зростанням частки власного виробництва відсоток імпортованих Росією “ніжок Буша” поступово падав. Але вони поставлялися в країну аж до 2014 року. У 2014-му російський уряд у відповідь на американські санкції проти Росії ввело санкції проти російського населення, заборонивши поставки всієї м’ясної продукції з США.

Розповідь про “ніжки Буша” буде неповним без згадки гуманітарної допомоги для Росії в 90-е. найвідомішим епізодом стала операція Provide Hope (“Подай надію”). Це була операція ВПС США по доставці гуманітарної допомоги в країни СНД. Важкими військово-транспортними літаками доставляли продукти харчування і медикаменти. За 20 років дії програми було скоєно 985 рейсів з доставкою 24 000 вантажів різних типів. Операція Provide Hope в значній мірі несла пропагандистську спрямованість. Її обсяги незначні на тлі допомоги від інших організацій та країн.

З початку 1991 року по 9 січня 1992 року Росія отримала 284 тисячі тонн закордонної гуманітарної допомоги, в тому числі продовольства – 246,1 тис. тонн. До кінця 90-х обсяги гуманітарної допомоги залишалися величезними. Так, в листопаді 1998 року США надали РФ допомогу у вигляді 1,5 млн тонн пшениці і 100 тис. тонн іншого продовольства. Крім того, був виданий кредит на 600 млн доларів на покупку продовольства у американських фермерів. Тоді ж Євросоюз виділив 500 млн доларів в якості безоплатного гранту на покупку продовольства в Європі і 13 млн доларів на медичну допомогу.

Не варто вважати, що жахливі 90-ті були винятковим періодом російської історії. За сто років Росія тричі отримувала гуманітарну допомогу з США.

В 1891 році на території Чорнозем’я і Середнього Поволжя трапився сильний неврожай. Державних запасів зерна виявилося недостатньо. Ситуація ускладнилася епідеміями тифу і холери у 1891-1892 роках. Кількість загиблих від голоду і хвороб оцінюється в більш ніж 400 тис. осіб.

Для надання допомоги в США був сформований комітет допомоги голодуючим (Ukrainian Famine Relief Committee of the United States). Перший корабель “Індіана”, який доставив 1900 тонн їжі, прибув до Росії 16 березня 1892 року. У загальній складності з США тоді було доставлено продовольчої допомоги на 1 млн доларів. Крім допомоги їжею уряд США надав фінансову допомогу у вигляді позик на суму 75 млн доларів.

Але ще більш дивною була допомога США Радянської Росії на початку 1920-х років. У 1921-1922 роках вибухнув масовий голод, що охопив 35 губерній. Найбільше постраждали Південний Урал і Поволжя. Причинами голоду були наслідки Громадянської війни, посуха 1921 року і політика “воєнного комунізму” з продрозверстками і вилученням продуктів харчування. Кількість жертв голоду склало близько 5 млн осіб. Відомі численні випадки канібалізму. Радянський уряд виявився не в змозі впоратися з лихом і звернулося до іноземним державам за допомогою.

Головна допомога прийшла від американської формально недержавної організації “Американська адміністрація допомоги” (ARA). Перша їдальня ARA відкрилася 6 вересня 1921 року в Петрограді. На початку грудня 1921 року організація годувала більше 500 тис. радянських дітей. В середині 1922 року ARA годувала в їдальнях понад 6 млн осіб. Також допомога надавалася продуктовими та речовими посилками, медикаментами, одягом і взуттям. За оцінками народного комісаріату зовнішньої торгівлі, ARA ввезла близько 595 тисяч тонн гуманітарної допомоги. У загальній складності організацією було витрачено 78 млн доларів, з яких 28 млн були надані американським урядом, 13 млн – радянським, а інші гроші були зібрані за рахунок приватних пожертвувань.

Згадувати про допомогу з боку “америкосів” в Росії не люблять. Особливо сьогодні. Періоди слабкості держави старанно ховаються в куток. Пропаганда невтомно переконує простих людей, що підступна Америка прагне знищити, розірвати на шматочки Велику Росію. Однак, “розвалив” одного разу СРСР, Америка не стала добивати Росію, а навпаки – надавала допомогу, рятуючи людей від голоду. Росія ж, трохи наростивши жирок за роки високих цін на нафту, знову шукає конфронтації з тими, хто не раз допомагав їй у найважчі періоди.

Пост підготував Алекс Кульманів