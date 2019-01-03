Як навчити дитину читати і коли починати: прості способи

Сучасні батьки наполегливо прагнуть зробити зі своїх дітей вундеркіндів. Різні методики раннього розвитку популярні в наш час як ніколи. В першу чергу просунуті мами і тата намагаються якомога раніше навчити дитину читати, ось тільки далеко не у всіх це успішно виходить. Як вибрати кращу методику для навчання в домашніх умовах і чи варто змушувати дитину вчити букви вже в 3-4 роки, нам розповіли педагоги і психологи.

Одним з найвідоміших дітей-рекордсменів за читання вважається хлопчик Михайлик, який народився в глухому селищі Вінницької області. Дивно, що вчити читати малюка ніхто з дорослих у ранньому віці не намагався. Проте вже рік і три місяці Міша самостійно освоїв алфавіт, а в півтора року читав газети. В 2 роки диво-дитина навчив читати свою неписьменну 85-річну прабабусю, яка приїхала з іншого села, щоб допомогти з вихованням малюка.

– Зараз дуже багато мам схиблені на вихованні обдарованих дітей, – пояснює педагог Тетяна Мельохіна. – Їм не дають спокою лаври інших хлопців, які в 3 роки вже знає таблицю множення і читають Чехова.

Проте всі діти різні, і далеко не кожна дитина здатна вчитися читання до 6-7 років, всьому свій час. Все-таки основна діяльність для дошкільнят — ігрова, саме вона допомагає їм гармонійно розвиватися.

Батьки, які намагаються насильно змушувати дитину вчити букви в 3-4 роки, тільки завдають йому шкоди, відволікаючи від природного процесу пізнання світу.

В реальності майбутні здібності людини абсолютно не залежать від віку, в якому він навчився читати, скоріше вони пов’язані з розвитком фантазії та уяви малюка. У зв’язку з цим замість того, що пхати своєму чаду кубики з літерами вже в манежі, краще розповідати йому казки, залучати в цікаві ігри і взагалі як можна більше розмовляти, щоб сформувати правильну мову.

Практика показує, що діти, які навчилися читати в першому класі, згодом працюють з текстом нітрохи не гірше, ніж однолітки, які освоїли книги значно раніше.

Дитячі психологи взагалі вважають, що раннє навчання читанню, якщо воно відбувається не за бажанням дитини, заважає правильному розвитку мозку. Саме тому підсовувати дитині азбуку раніше часу не тільки безглуздо, але і шкідливо. – Справа в тому, що до 7 років у більшості дітей відділи мозку, які відповідають за розпізнавання букв, ще повністю не встигають дозріти, – говорить психолог Марина Тимошина. – У разі, якщо батьки навчають дитину насильно, робота цих відділів мозку гальмує розвиток інших відділів, які відповідають за соціальні зв’язки і образне мислення.

В результаті спроби зробити з дитини генія, побіжно читає або відмінно вважає в 3-4 роки, в деяких випадках можуть призвести до проблем із спілкуванням і загального зниження інтелекту. Але тут, звичайно не потрібно плутати обдарованість дитини і батьківське прагнення навчити своє чадо на знання. Якщо ваш малюк сам тягнеться до книжок і намагається вчити букви, не треба його зупиняти, швидше за все прагнення до раннього читання його індивідуальна особливість.

Багатодітна мама Олена Меркулова з Москви на власному досвіді зрозуміла, що вік, в якому дитина навчиться читати дуже індивідуальний, і ніколи не варто бігти попереду паровоза.

«Так вийшло, що старша донька з самого початку у нас росла розвинений не по роках і стала читати дуже рано. При цьому спеціально для цього ми нічого не робили. Єдине, я багато читала їй слух, коли вона ще лежала в колясці.

У Маші вже в 1,5 року виявилася приголомшлива зорова пам’ять, вона приносила мені кубики з літерами та просила їх називати. До трьох років донька вже читала по складах, а до 4 могла осилити самостійно вже книжки для 7-8 річних школярів.

Коли став підростати другий син, ситуація розвивалася за іншим сценарієм. Навіть в 4 роки він ні в яку не хотів навіть грати в кубики з літерами, не те що намагатися запам’ятати їх. Але нам здавалося, що він просто лінується, тому ми старанно намагалися змусити дитину вчити алфавіт. І в результаті остаточно відбили у дитини бажання до читання.

Зрештою освоїти книги змогла йому допомогти тільки вчителька в 1 класі, з нами він займатися ні в яку не хотів. Тому коли народилася третя дочка, ми не стали мучити її ранніми методиками розвитку і дали спокійно пограти до школи. У шість років вона сама проявила інтерес до читання і місяця за три засвоїла буквар за стандартною шкільною методикою.

Найпопулярніші методики навчання читання: за і проти

Шкільна (звукова) методика. Це традиційний спосіб, з допомогою якого навчають дітей читати в школі. Він ґрунтується на принципі алфавіту. Спочатку дитина вивчає звуки і букви, а потім складає з них слова і пропозиції.

За: Батькам простіше вчити дітей вдома за цим методом, так як він добре знайомий. Логопеди вважають, що саме цей спосіб кращий, тому що він дозволяє позбутися від дефектів мовлення, вчить дитину слухати і виділяти звуки в словах і правильно вимовляти їх.

Проти: даний метод не підходить для раннього навчання читання, він рекомендований для дітей з 5-6 років і вимагають тривалих часових витрат. Перший час діти, навчені читати таким способом, не розуміють прочитане, так як вся увага витрачають на те, щоб вимовити окремі слова.

Методика Марії Монтессорі. Система припускає, що спочатку малюків вчать писати букви з допомогою спеціальних контурних рамок і вкладишів і лише потім вивчають їх. Дитина повинна спочатку назвати звук, а потім обвести пальцем контур літери, вирізаної із спеціальної шорсткою папери.

За: Метод сприяє розвитку дрібної моторики у дитини, в ньому немає нудних вправ і завдань. Крім того, вправи та ігри розвивають у дитини логіку і навчають його відразу ж читати не вголос, а про себе.

Проти: Даний спосіб практично не підходить для домашнього навчання, так як для нього потрібно велика кількість дорогих матеріалів, карток, книг і посібників. Як правило, дана методика застосовується в спеціальних дитячих садках, які навчаються за даною програмою.

Методика Зайцева (кубики). Спосіб грунтується на навчання читанню за допомогою складів, тобто пари приголосної і гласною, або з приголосної і твердого та м’якого знака, або однієї літери. Навчання цікаво навіть малюкам, так як нагадує веселу гру в кубики.

За: Метод підходить для раннього навчання читання, можна навчати навіть малюків однорічного віку. Заняття кубиками не будуть забирати у батьків багато часу, їх можна виконувати між справою. Доведено, що кубики Зайцева впливають на різні органи чуття, в тому числі розвивають дрібну моторику, музичний слух, почуття ритму і звукове сприйняття.

Проти: В школі діти, навчені читати по даній системі, роблять помилки в звуковому аналізу слова і не можуть розібратися в його складі, а також «ковтають» закінчення. Кубики Зайцева коштують досить дорого, а виготовити їх самостійно не кожному під силу.

Методика Домана (картки). Діти, яких навчають читати за цією методикою, не запам’ятовують назв букв і звуків, вони відразу вчаться впізнавати цілі слова. Малюкові регулярно показується певний набір карток, у результаті він швидко вчиться читати слово цілком навіть у ранньому віці.

За: Метод допомагає в ігровій формі навчати дитину читанню з раннього віку. Діти, які освоїли цю методику, як правило володіють відмінною пам’яттю і можуть запам’ятовувати велику кількість інформації.

Проти: Такий спосіб займає багато часу у батьків, так необхідно регулярно роздруковувати значний обсяг карток. Згодом у дитини можуть виникнути труднощі зі шкільною програмою, у тому числі з правописом та розбором слова.

З особистого досвіду

Катерина, журналіст: «Мій син навчився читати в три роки. Ніякої особливої спеціальної методики ми не використовували — читали йому книжки вголос, розглядали картинки. Купили підлоговий пластиковий килимок — він складається з «плиток», в які вставлені букви, їх можна виймати і будувати різні фігури. Так ми навчилися буквах. Коли я читала синові книги, просила сказати, яка тут буква, якась там.

Ще грали в таку гру: я розповідала маленьку історію, а ключові слова заміняла написаними словами, які просила прочитати. Наприклад: «Дівчинка увійшла в кімнату і побачила, що на столі сидить величезний окатий…» – на папірці писала «КІТ».

Одного разу я купила книжку з героями улюблених мультиків сина — багато картинок і прості речення. Тут і стався прорив: дитині дуже хотілося дізнатися, що написано, і він сам прочитав все від кірки до кірки.