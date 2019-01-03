Комік не може бути президентом? Хто зі світових зірок шоубізнесу став успішним політиком

Рональд Рейган

Свою кар’єру Рональд Рейган починав як радіокоментатора, хоча мріяв потрапити в Голівуд, який здавався, за його словами, «недоступними як космос». На великій радіостанції в Де-Мойні він моментально завоював прихильність слухачів і став одним з найпопулярніших спортивних коментаторів штату. У 1937 році пройшовши прослуховування на студії «Ворнер бразерс», отримав 7-річний акторський контракт на суму 200 доларів в тиждень. Першим його фільмом стала спортивна драма «Любов у прямому ефірі», де він зіграв репортера.

Але незважаючи на те, що Рейган підкорив своїм талантом Голлівуд, йому відводили виключно другорядні ролі. Рональду швидко визначили жанрову нішу: добродушний, щирий, «свій хлопець». В кінці 50-х років телебачення завойовувало шоу-бізнес, і впливові друзі Гиппера допомогли йому закріпитися в серіалах. Він активно знімався у вестернах, і паралельно зазнавав кардинальну політичну метаморфозу.

Аналітика по-різному оцінюють акторський талант Рейгана, проте всі вони впевнені, що в коридори влади політик взяв з собою напрацьований під каліфорнійським сонцем безцінний багаж – ораторська майстерність, уміння на публіці зіграти будь-яку емоцію. Не випадково до нього приклеївся поважний ярлик «Великий комунікатор».

Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер мабуть один з найкращих прикладів не тільки популярного актора, але і талановитого політика. Важко знайти людину, який би не чув про Залізному Арні і його «Hasta la vista, baby».

Шварценеггер народився в маленькому містечку Таль-Грац в Австрії. З 10 років він мріяв переїхати жити до США. А до того моменту коли Шварценеггер прийняв американське громадянство, він був уже добре відомий всій країні. Його книга «Качай залізо» стала біблією для сотень тисяч любителів бодібілдингу. До того ж, сприяв популярності і вийшов у 1982 році фільм «Конан-варвар», що мав неймовірний успіх у шанувальників бойовиків.

У 2003-му, відразу після зйомок у третьому «Термінаторі», ” залізний Арні привселюдно оголосив про висунення своєї кандидатури на пост губернатора Каліфорнії. Ця новина викликала шок. «Термінатора в губернатори!» – таким було гасло всіх шанувальників Арнольда по всьому штату.

Цікаво, що конкуренти Шварценеггера дорікали його в нечесній грі — адже на боці Арнольда була світова популярність в кіно і спорті. «При чому тут політика?» – запитували вони. Але Арнольд і не думав звертати уваги на супротивників, і під час виборів у жовтні 2003-го отримав 1,3 млн голосів виборців, впевнено перемігши інших кандидатів на посаду і породивши найбільшу сенсацію тих днів.

Вацлав Гавел

Вацлава Гавеля знають не тільки як видатного лідера, але і як драматурга, поета і актора. Все своє життя він присвятив боротьбі з демократію і свободу.

В армії він почав робити перші кроки в драматургії. Але його роботи бракували через цензуру – саме це стало першим поштовхом Гавела до політичної діяльності. В кінці 70-х років за своє дисидентство революціонер потрапив за ґрати.

У в’язниці він не змінив свої погляди, тому майбутнього президента ще не раз заарештовували. Але незважаючи на це він не втрачав надії скинути комуністичну владу. І в 1989 році очолив оксамитову революцію, а згодом став президентом Чехословаччини. Після її розпаду Гавела обрали головою Чехії.

На посту глави Чехії Гавель пробув 10 років. Він домігся вступу країни в НАТО, а також наблизив її до Європейського Союзу. Гавелу належить такий термін як «Абсурдистан» — саме так він називав СРСР. Сучасну російську владу він також різко критикував.

«Росія — велика і важлива країна, яка поступово переходить на дивний курс. Це новий етап авторитарного режиму, більш витончений, ніж класична диктатура чи комунізм. Це мене вражає і пригнічує, тому що такий шлях небезпечний і для росіян, і для інших країн, і взагалі для всього світу», – заявляв президент Чехії.

Виступав Вацлав Гавел і на захист демократії в Україні. За кілька місяців до смерті писав про загрози, які несе країні режим Януковича.

Клінт Іствуд

У 1986 році Клінт Іствуд з легкістю виграв вибори на посаду мера невеликого міста Кармел в Каліфорнії. При цьому під час передвиборної кампанії він грав «за всіма правилами»: приходив до людей додому, щоб поговорити з городянами і розповісти про себе, поширював листівки зі своєю передвиборною програмою. А після перемоги на виборах його навіть привітав президент Рональд Рейган.

Клінт Іствуд міг би стати блискучим політиком. Як пізніше з’ясувалося, коли Джордж Буш-старший балотувався в президенти США, на роль віце-президента він розглядав кандидатуру Іствуда, члена республіканської партії. Однак актор побажав продовжити кар’єру в кіно.

Ширлі Темпл

Темпл стала не тільки однією з найбільш успішних кіноактрис в історії США, але і видатним дипломатом і послом. Після завершення кар’єри на телебаченні вона стала активісткою Республіканської партії Каліфорнії. У 1967 році брала участь у виборах в Палату представників США як консерватор, однак програла.

Тим не менш, президент Ніксон призначив її представником США на 24-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, з 1974 по 1976 роки Ширлі Теп була послом США в Гані, а з 1989 по 1992 займала посаду посла в Чехословаччині. Крім того, Темпл стала першою жінкою, що зайняла пост керівника протоколу США.

Джессі Вентура

Чим тільки не займався Джессі Вентура до початку своєї політичної кар’єри: служив у спецназі ВМС США, був особистим охоронцем групи The Rolling Stones, став загальнонаціонально відомим «лиходієм» в професійному рестлінгу і навіть знявся в декількох голлівудських фільмах.

У 1990-му році за порадою своєї шкільної вчительки він вирішив брати участь у виборах мера у місті Бруклін-Парк. Несподівано для всіх Вентура переміг чинного мера, який на той момент очолював місто вже 25 років. А в 1995 році політик залишив посаду мера, щоб висунути свою кандидатуру на пост губернатора Міннесоти. Вентура відправився в тур по штату, виступаючи перед виборцями. Мови екстравагантного актора і рестлера користувалися популярністю: Вентура переконливо громив «двопартійну диктатуру», «влада істеблішменту і корпорацій», а також обіцяв, що вже він-то буде «за народ». Кмітливість і близькість до народу принесли свої плоди, і Джессі Вентура став губернатором штату.

Синтія Ніксон

Зірка серіалу «Секс у великому місті» Синтія Ніксон останні кілька років активно займається політичною і активісткою діяльністю. Спочатку вона працювала в передвиборному штабі мера Нью-Йорка Білла Де Блазіо, також була активісткою за підтримку легалізації одностатевих шлюбів в США.

У 2018 році балотувалася на пост губернатора Нью-Йорка від Демократичної партії, однак програла вибори. Але актриса встигла заявити, що не має наміру здаватися. Синтія продовжує говорити про необхідність збільшення фінансування лікарень і навчальних закладів, а також про закриття агентства з імміграції.