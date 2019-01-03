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Комік не може бути президентом? Хто зі світових зірок шоубізнесу став успішним політиком

03.01.2019

Комик не может быть президентом? Кто из мировых звезд шоубизнеса стал успешным политиком

Рональд Рейган

Свою кар’єру Рональд Рейган починав як радіокоментатора, хоча мріяв потрапити в Голівуд, який здавався, за його словами, «недоступними як космос». На великій радіостанції в Де-Мойні він моментально завоював прихильність слухачів і став одним з найпопулярніших спортивних коментаторів штату. У 1937 році пройшовши прослуховування на студії «Ворнер бразерс», отримав 7-річний акторський контракт на суму 200 доларів в тиждень. Першим його фільмом стала спортивна драма «Любов у прямому ефірі», де він зіграв репортера.

Комик не может быть президентом? Кто из мировых звезд шоубизнеса стал успешным политиком

Але незважаючи на те, що Рейган підкорив своїм талантом Голлівуд, йому відводили виключно другорядні ролі. Рональду швидко визначили жанрову нішу: добродушний, щирий, «свій хлопець». В кінці 50-х років телебачення завойовувало шоу-бізнес, і впливові друзі Гиппера допомогли йому закріпитися в серіалах. Він активно знімався у вестернах, і паралельно зазнавав кардинальну політичну метаморфозу.

Аналітика по-різному оцінюють акторський талант Рейгана, проте всі вони впевнені, що в коридори влади політик взяв з собою напрацьований під каліфорнійським сонцем безцінний багаж – ораторська майстерність, уміння на публіці зіграти будь-яку емоцію. Не випадково до нього приклеївся поважний ярлик «Великий комунікатор».

Комик не может быть президентом? Кто из мировых звезд шоубизнеса стал успешным политиком

Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер мабуть один з найкращих прикладів не тільки популярного актора, але і талановитого політика. Важко знайти людину, який би не чув про Залізному Арні і його «Hasta la vista, baby».

Комик не может быть президентом? Кто из мировых звезд шоубизнеса стал успешным политиком

Шварценеггер народився в маленькому містечку Таль-Грац в Австрії. З 10 років він мріяв переїхати жити до США. А до того моменту коли Шварценеггер прийняв американське громадянство, він був уже добре відомий всій країні. Його книга «Качай залізо» стала біблією для сотень тисяч любителів бодібілдингу. До того ж, сприяв популярності і вийшов у 1982 році фільм «Конан-варвар», що мав неймовірний успіх у шанувальників бойовиків.

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У 2003-му, відразу після зйомок у третьому «Термінаторі», ” залізний Арні привселюдно оголосив про висунення своєї кандидатури на пост губернатора Каліфорнії. Ця новина викликала шок. «Термінатора в губернатори!» – таким було гасло всіх шанувальників Арнольда по всьому штату.

Комик не может быть президентом? Кто из мировых звезд шоубизнеса стал успешным политиком

Цікаво, що конкуренти Шварценеггера дорікали його в нечесній грі — адже на боці Арнольда була світова популярність в кіно і спорті. «При чому тут політика?» – запитували вони. Але Арнольд і не думав звертати уваги на супротивників, і під час виборів у жовтні 2003-го отримав 1,3 млн голосів виборців, впевнено перемігши інших кандидатів на посаду і породивши найбільшу сенсацію тих днів.

Вацлав Гавел

Вацлава Гавеля знають не тільки як видатного лідера, але і як драматурга, поета і актора. Все своє життя він присвятив боротьбі з демократію і свободу.

В армії він почав робити перші кроки в драматургії. Але його роботи бракували через цензуру – саме це стало першим поштовхом Гавела до політичної діяльності. В кінці 70-х років за своє дисидентство революціонер потрапив за ґрати.

У в’язниці він не змінив свої погляди, тому майбутнього президента ще не раз заарештовували. Але незважаючи на це він не втрачав надії скинути комуністичну владу. І в 1989 році очолив оксамитову революцію, а згодом став президентом Чехословаччини. Після її розпаду Гавела обрали головою Чехії.

Комик не может быть президентом? Кто из мировых звезд шоубизнеса стал успешным политиком

На посту глави Чехії Гавель пробув 10 років. Він домігся вступу країни в НАТО, а також наблизив її до Європейського Союзу. Гавелу належить такий термін як «Абсурдистан» — саме так він називав СРСР. Сучасну російську владу він також різко критикував.

«Росія — велика і важлива країна, яка поступово переходить на дивний курс. Це новий етап авторитарного режиму, більш витончений, ніж класична диктатура чи комунізм. Це мене вражає і пригнічує, тому що такий шлях небезпечний і для росіян, і для інших країн, і взагалі для всього світу», – заявляв президент Чехії.

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Виступав Вацлав Гавел і на захист демократії в Україні. За кілька місяців до смерті писав про загрози, які несе країні режим Януковича.

Клінт Іствуд

У 1986 році Клінт Іствуд з легкістю виграв вибори на посаду мера невеликого міста Кармел в Каліфорнії. При цьому під час передвиборної кампанії він грав «за всіма правилами»: приходив до людей додому, щоб поговорити з городянами і розповісти про себе, поширював листівки зі своєю передвиборною програмою. А після перемоги на виборах його навіть привітав президент Рональд Рейган.

Комик не может быть президентом? Кто из мировых звезд шоубизнеса стал успешным политиком

Клінт Іствуд міг би стати блискучим політиком. Як пізніше з’ясувалося, коли Джордж Буш-старший балотувався в президенти США, на роль віце-президента він розглядав кандидатуру Іствуда, члена республіканської партії. Однак актор побажав продовжити кар’єру в кіно.

Ширлі Темпл

Темпл стала не тільки однією з найбільш успішних кіноактрис в історії США, але і видатним дипломатом і послом. Після завершення кар’єри на телебаченні вона стала активісткою Республіканської партії Каліфорнії. У 1967 році брала участь у виборах в Палату представників США як консерватор, однак програла.

Комик не может быть президентом? Кто из мировых звезд шоубизнеса стал успешным политиком

Тим не менш, президент Ніксон призначив її представником США на 24-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, з 1974 по 1976 роки Ширлі Теп була послом США в Гані, а з 1989 по 1992 займала посаду посла в Чехословаччині. Крім того, Темпл стала першою жінкою, що зайняла пост керівника протоколу США.

Джессі Вентура

Чим тільки не займався Джессі Вентура до початку своєї політичної кар’єри: служив у спецназі ВМС США, був особистим охоронцем групи The Rolling Stones, став загальнонаціонально відомим «лиходієм» в професійному рестлінгу і навіть знявся в декількох голлівудських фільмах.

Комик не может быть президентом? Кто из мировых звезд шоубизнеса стал успешным политиком

У 1990-му році за порадою своєї шкільної вчительки він вирішив брати участь у виборах мера у місті Бруклін-Парк. Несподівано для всіх Вентура переміг чинного мера, який на той момент очолював місто вже 25 років. А в 1995 році політик залишив посаду мера, щоб висунути свою кандидатуру на пост губернатора Міннесоти. Вентура відправився в тур по штату, виступаючи перед виборцями. Мови екстравагантного актора і рестлера користувалися популярністю: Вентура переконливо громив «двопартійну диктатуру», «влада істеблішменту і корпорацій», а також обіцяв, що вже він-то буде «за народ». Кмітливість і близькість до народу принесли свої плоди, і Джессі Вентура став губернатором штату.

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Синтія Ніксон

Зірка серіалу «Секс у великому місті» Синтія Ніксон останні кілька років активно займається політичною і активісткою діяльністю. Спочатку вона працювала в передвиборному штабі мера Нью-Йорка Білла Де Блазіо, також була активісткою за підтримку легалізації одностатевих шлюбів в США.

Комик не может быть президентом? Кто из мировых звезд шоубизнеса стал успешным политиком

У 2018 році балотувалася на пост губернатора Нью-Йорка від Демократичної партії, однак програла вибори. Але актриса встигла заявити, що не має наміру здаватися. Синтія продовжує говорити про необхідність збільшення фінансування лікарень і навчальних закладів, а також про закриття агентства з імміграції.

 

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