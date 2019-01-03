У Сербії заборонили вбивство тварин для виробництва хутра

Заборона “очікував” 10 років



У Сербії почав діяти заборона на розведення і вбивство тварин для виробництва хутра. Про це повідомляє Klix.

Відповідна заборона був прийнятий в 2009 році, але його вступ в силу відклали на 10 років, щоб ті, хто займається цим, могли підготувати свій бізнес.

Причини встановлення заборони на розведення і вбивство тварин для виробництва хутра не лише етичні, а й екологічні.

“Небезпечні хімічні речовини, які використовуються в цій області, постійно забруднюють навколишнє середовище”, – заявляють активісти, які домагалися заборони.

Діяльність підприємств хутрової промисловості повністю заборонений в Австрії, Великобританії, Нідерландах, Люксембурзі, Чехії, Македонії та Словенії.

У деяких державах встановили перехідні строки для остаточного припинення подібного виробництва (Бельгія, Данія, Норвегія, Естонія, Хорватія, Боснія і Герцеговина), або ввели настільки суворі умови для подібного бізнесу, що розведення тварин для отримання хутра припинилася сама собою (Німеччина, Швеція, Швейцарія, Іспанія).