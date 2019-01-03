У Грузії шість осіб померли від “свинячого грипу”

Підтверджені смерті від вірусу А H1N1.



У Грузії від наслідків вірусу H1N1, який ще називають “свинячим грипом”, померли шість осіб. Проте зараз ситуація з числом захворювань стабілізувалася, інформує у четвер, 3 січня, видання Грузія Online.

“У цьому році циркулює штам грипу А H1N1 (“свинячий грип” – ред.), який характеризується більшою агресивністю. Тому в цьому році збільшилася кількість звернень в амбулаторії та клініки з симптомами грипу і подібними грипу. Лабораторно підтверджуються шість випадків смерті від H1N1″, – заявив керівник Національного центру контролю захворювань і громадського здоров’я Аміран Гамкрелідзе.

За його словами, також збільшені випадки ускладнень, яким потрібне стаціонарне лікування.

“На 100 тисяч жителів вірус грипу фіксується у 227 осіб, ці дані входять у норму. Ми далекі від піку епідемії. Епідеміологічний межа – це 500 осіб”, – додав Гамкрелідзе.