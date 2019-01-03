Зухвалий Путін

Таким британські ЗМІ визнали новорічне привітання російського президента.

“Путін відкидає Захід у зухвалому новорічному зверненні до мільйонів росіян”, —

заголовок одного з цих ЗМІ.

А Путін у своєму привітанні лише попросив громадян Росії об’єднатися. І це, за західними мірками, вже “зухвалість”.

Насправді, Путін всього-то слід лінії зовнішньої політики, накресленої в останній час. Опосередковано вона виражена все в тому ж новорічному привітанні в словах:

“Помічників у нас ніколи не було і не буде”.

В чому вони перегукуються зі словами царя Олександр III:

“У Росії немає друзів. Вони бояться нашої величезності. У нас є тільки два надійних одного: російська армія і російський флот!”

Про цю зовнішньополітичної лінії, найбільш оптимальної та раціональної для Росії, доводилося міркувати вже не раз.

Наприклад, три з половиною роки тому в статті “Для Росії світ клином не зійшовся на Заході” я писав:

“Росії пора, давно пора змінити цивілізаційний вектор стагнуючого, затухаючого Заходу на бурхливо розвивається Схід у всьому його різноманітті. Тут нас чекають великі перспективи і там ніхто не думає про знищення Руського світу, православної цивілізації.

А що Захід? Захід залишиться лише кусати лікті за плинним з його рук можливостями і за таящему на очах впливу, як конкретно на Росію, так на весь світ”.

Пізніше у статті “Росії протипоказано дружити з Заходом” ця теза була ще більш посилений:

“Росія — сама цивілізація. Самостійна і самодостатня цивілізація.

Саме на цій основі Росія повинна будувати свій розвиток і вибудовувати свої взаємини з іншим світом. В першу чергу, це стосується взаємин із Заходом, який поважає і вважається з Росією в одному випадку, коли вона сильна. Сильна ж Росія, коли вона не впадає в смертельні обійми Заходу, а йде з ним паралельним курсом. Такі прагматичні відносини з Росією вигідні і Заходу. Тільки Захід поки ще повною мірою цього не усвідомив”.

У зв’язку з цим цікаво і корисно буде згадати і таке міркування-висновок зі статті “Навіщо Росія прагне в “обитель мертвих”?”:

“…володарка безкрайніх просторів і незліченних природних багатств Росія — дійсно і по-справжньому самодостатня держава, тримає себе падчеркою Європи, і мріє стати в ряд країн західної цивілізації. Хоч з краєчку.

Навіщо?

Тим більше сьогодні, коли Захід впритул наблизився до свого логічного кінця — заходу. Духовному. Економічному. Політичного.

Духовому — зрозуміло. У людському середовищі, де узаконюються протиприродні міжвидові зв’язки, про духовність в принципі не можна говорити.

Економічному — теж, в принципі, думаю, зрозуміло. Західна цивілізація в свій короткий, загалом-то, вік, тривав максимум 500-700 років, піднялася і розквітла за рахунок грабежу решти світу. Захід набрався сил і енергії на Сході. Сьогодні ця “годівниця” для Заходу закривається. Сьогодні “інший світ” переважно звільнився від жорсткої залежності від країн Заходу. Більше того, там з’явилися серйозні і самостійні економічні і політичні суб’єкти — Китай, Індія, Бразилія, країни Близького Сходу, Південно-Східної Азії та інші. На економічному Олімпі Китай вже потіснили лідера західного світу США, і в цілому “колективний Захід” все далі з передових позицій відтісняється на периферію, де, власне, і знаходиться його справжнє місце. Місце “обителі мертвих”, за уявленнями древніх єгиптян.

Так навіщо ж Росія прагне в “обитель мертвих”?”

Так що, зухвалий Путін зовсім не відкидає Захід, а скоріше, навпаки, допомагає йому хоч скільки-то продовжити своє існування, перш ніж той остаточно скотиться в “обитель мертвих”.